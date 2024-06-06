Экскурсии на микроавтобусе в Алматы с гидом по низким ценам

Найдено 6 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Алматы, цены от 5 261 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
104 отзыва
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В стоимость входит: трансфер на комфортном минивэне с профессиональным водителем, аптечка»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261 за человека
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне с профессиональным водителем, аптечка»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745 за человека
Экскурсия в Чарынский каньон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
«На микроавтобусе поедете в Чарынский каньон — царство оранжевых оттенков и причудливых каменных башен»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
33 отзыва
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
«По Вашему желанию этот тур можно сделать на более комфортных авто (минивэн +6000тг, и машины бизнес, вип класса по запросу)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 65 000 за человека
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica с профессиональным водителем, аптечка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
6 июля в 05:00
7 июля в 05:00
1240011 160 за человека
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У ТРЦ «Достык Плаза»
«Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica или Toyota Hiace»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Очень насыщенная и интересная экскурсия
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
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    всём, улыбками, смехом, шутками и разговорами. Поток информации не заканчивался, Али отвечал на все вопросы, был не только гидом, но и фото-/видеооператором. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.

    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку
  • В
    Волостнова
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    У меня была индивидуальная экскурсия с высокопрофессиональным гидом Еленой, которая показала мне завораживающие красоты горы Шимбулак, каток Медеу, великолепный парк
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    "28панфиловцев", заглянули в "шкатулочный" Вознесенский собор, прошлись по празднично украшенному Арбату(Наурыз же), в заключение заглянули на Зелёный базар, где, конечно, трудно удержаться от соблазнов, но Елена подсказала, что и где лучше приобрести. Спасибо большое за прекрасную поездку(водитель Масхад- водитель высокого уровня), за организацию маршрута и особая благодарность Елене за её уважительности и даже в некотором смысле, опеку. Желаю всем отличного настроения, слаженной работы и просто будьте счастливы!

  • А
    Арина
    11 марта 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Ездила с гидом Рустемом, хороший гид и человек: приехала не на тот адрес, но он все равно быстро
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    подъехал и меня забрал. Очень приятно было с ним общаться. Воздух свежий, природа красивая, маршрут не сложный, поэтому всем подойдет. Очень рекомендую искупаться в горячих источниках!

  • Р
    Рамиля
    27 февраля 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но его было слышно, рядом
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    расположено современное наскальное панно, очень интересно, после водопада отправились на горячие источники, до которых добирались вдоль бурной горной речки. Это стоит того, чтобы увидеть и испытать. Отдельно хотелось бы остановиться на личности водители и, по совместительству, рассказчика - Рустема. Приятный и добрейшей души человек, рассказывает. показывает, фотографирует и позже монтирует потрясающее видео.

    Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но
  • Ж
    Жанна
    6 февраля 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Благодарю чай был отменный ✨
    Благодарю чай был отменный ✨
  • Я
    Ястребова
    24 августа 2023
    Экскурсия в Чарынский каньон
    Мария провела с нами прекрасную экскурсию в Чарынский каньен. Интересный рассказчик и просто приятный человек. Спасибо!
  • S
    Serge
    7 мая 2023
    Экскурсия в Чарынский каньон
    Я хочу выразить свою благодарность гиду, которая провела нам замечательную экскурсию по Чарынскому каньону в Казахстане. Она была очень доброжелательной,
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    веселой и компетентной. Она рассказывала нам интересные факты о природе, истории и культуре этого удивительного места. Она также помогала нам сделать красивые фотографии и давала полезные советы по безопасности и питанию. Я очень рад, что выбрал эту экскурсию и рекомендую ее всем, кто хочет увидеть Чарынский каньон своими глазами.

  • О
    Ольга
    1 мая 2023
    Экскурсия в Чарынский каньон
    23 апреля я была на «экскурсии в Чарынский каньон в мини-группе», которую для меня одной, да-да, одной, провела восхитительный гид
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    Мария, и всё это по цене мини-группы…. Большая благодарность за то, что экскурсия была не отменена и цена за неё не изменилась. Всю дорогу до каньона и обратно нас сопровождала невероятная красота завораживающих пейзажей гор и степей. А благодаря гиду вся эта дорога пролетела незаметно, Мария многое поведала и об этой дороге, и о местных жителях с их обычаями… Прокатиться на «буханке» не удалось, так как это было воскресенье и ждать надо было более часа, но Мария нашла выход и из этой ситуации, чему я осталась очень рада! Очень рекомендую данную экскурсию, так как подобного рода пейзажи нигде не увидишь, это как другая планета, которая поражает тебя своим величием и красотой, а в сопровождении Марии всё это обретает ещё большую мощь! Как говорится, восхищение гарантированно!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На микроавтобусе»

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  2. Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
  3. Экскурсия в Чарынский каньон
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  5. Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 261 до 65 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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