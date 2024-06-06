1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В стоимость входит: трансфер на комфортном минивэне с профессиональным водителем, аптечка»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне с профессиональным водителем, аптечка»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
«На микроавтобусе поедете в Чарынский каньон — царство оранжевых оттенков и причудливых каменных башен»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
«По Вашему желанию этот тур можно сделать на более комфортных авто (минивэн +6000тг, и машины бизнес, вип класса по запросу)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 65 000₸ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica с профессиональным водителем, аптечка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
6 июля в 05:00
7 июля в 05:00
1240011 160₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У ТРЦ «Достык Плаза»
«Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica или Toyota Hiace»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия
- ННаталия5 июня 2024Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
- ААлександра4 июня 2024Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
- ВВолостнова23 марта 2024У меня была индивидуальная экскурсия с высокопрофессиональным гидом Еленой, которая показала мне завораживающие красоты горы Шимбулак, каток Медеу, великолепный парк
- ААрина11 марта 2024Замечательная экскурсия! Ездила с гидом Рустемом, хороший гид и человек: приехала не на тот адрес, но он все равно быстро
- РРамиля27 февраля 2024Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но его было слышно, рядом
- ЖЖанна6 февраля 2024Благодарю чай был отменный ✨
- ЯЯстребова24 августа 2023Мария провела с нами прекрасную экскурсию в Чарынский каньен. Интересный рассказчик и просто приятный человек. Спасибо!
- SSerge7 мая 2023Я хочу выразить свою благодарность гиду, которая провела нам замечательную экскурсию по Чарынскому каньону в Казахстане. Она была очень доброжелательной,
- ООльга1 мая 202323 апреля я была на «экскурсии в Чарынский каньон в мини-группе», которую для меня одной, да-да, одной, провела восхитительный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На микроавтобусе»
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