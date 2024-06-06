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Мария, и всё это по цене мини-группы…. Большая благодарность за то, что экскурсия была не отменена и цена за неё не изменилась. Всю дорогу до каньона и обратно нас сопровождала невероятная красота завораживающих пейзажей гор и степей. А благодаря гиду вся эта дорога пролетела незаметно, Мария многое поведала и об этой дороге, и о местных жителях с их обычаями… Прокатиться на «буханке» не удалось, так как это было воскресенье и ждать надо было более часа, но Мария нашла выход и из этой ситуации, чему я осталась очень рада! Очень рекомендую данную экскурсию, так как подобного рода пейзажи нигде не увидишь, это как другая планета, которая поражает тебя своим величием и красотой, а в сопровождении Марии всё это обретает ещё большую мощь! Как говорится, восхищение гарантированно!