Мои заказы

Все включено: Горные сокровища Алматы Медео и Шымбулак

Посетим главные горные достопримечательности Алматы урочище Медео и горный курорт Шымбулак за 1 день по программе Все Включено.

Откройте для себя великолепие гор Алматы в нашей незабываемой экскурсии! Мы приглашаем вас в путешествие по двум самым знаковым местам региона: легендарному урочищу Медео и живописному горному курорту Шымбулак.
5
1 отзыв
Все включено: Горные сокровища Алматы Медео и Шымбулак
Все включено: Горные сокровища Алматы Медео и Шымбулак
Все включено: Горные сокровища Алматы Медео и Шымбулак
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Медео: Зимой посещение высокогорного катка, известного своими рекордами. В теплое время года прогулка в урочище Медео с панорамными видами на горы. Шымбулак: Подъем по канатной дороге на горный курорт с захватывающими дух пейзажами. Почему стоит выбрать нашу экскурсию: Мы предлагаем удобный формат «всё включено», чтобы вы могли полностью расслабиться и насладиться путешествием. Вам не надо беспокоиться о трансфере с отеля и обратно, о билетах на канатную дорогу или горном такси. Также предусмотрен обед в горном ресторане (без спиртного). Наши гиды – профессионалы, которые сделают вашу экскурсию познавательной и интересной. Вы увидите самые красивые и известные горные достопримечательности Алматы за один день. Не упустите возможность увидеть: Величественные горы Заилийского Алатау. Знаменитый высокогорный каток и урочище Медео. Живописный горный курорт Шымбулак.

Экскурсия на Медео и Шымбулак доступна к проведению еженедельно в любой день. Вы можете самостоятельно подобрать удобное Вам время с 8.00 утра до 13.00. Примечание: с 12 по 31 мая 2025 года канатная дорога на ГК Шымбулак будет закрыта на ежегодный технический ремонт. В это время трансфер с Медео до Шымбулака будет осуществляться на горых Эко-такси.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Медео
Завершение: Ваш отель в Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия на Медео и Шымбулак доступна к проведению еженедельно в любой день. Вы можете самостоятельно подобрать удобное Вам время с 8.00 утра до 13.00. Примечание: с 12 по 31 мая 2025 года канатная дорога на ГК Шымбулак будет закрыта на ежегодный технический ремонт. В это время трансфер с Медео до Шымбулака будет осуществляться на горых Эко-такси.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
25 июн 2025

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

На Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
На машине
На электромобиле
3.5 часа
-
15%
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
На Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле
Посетите топовые места Алматы на электромобиле. Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - это захватывающие виды и уникальные истории, которые стоит услышать
Завтра в 05:30
13 ноя в 05:30
12 835 ₽15 100 ₽ за всё до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
На машине
6 часов
-
35%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть царскую станицу за 1 день
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
17 550 ₽27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
На машине
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы