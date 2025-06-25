Посетим главные горные достопримечательности Алматы урочище Медео и горный курорт Шымбулак за 1 день по программе Все Включено.
Откройте для себя великолепие гор Алматы в нашей незабываемой экскурсии! Мы приглашаем вас в путешествие по двум самым знаковым местам региона: легендарному урочищу Медео и живописному горному курорту Шымбулак.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсииМедео: Зимой посещение высокогорного катка, известного своими рекордами. В теплое время года прогулка в урочище Медео с панорамными видами на горы. Шымбулак: Подъем по канатной дороге на горный курорт с захватывающими дух пейзажами. Почему стоит выбрать нашу экскурсию: Мы предлагаем удобный формат «всё включено», чтобы вы могли полностью расслабиться и насладиться путешествием. Вам не надо беспокоиться о трансфере с отеля и обратно, о билетах на канатную дорогу или горном такси. Также предусмотрен обед в горном ресторане (без спиртного). Наши гиды – профессионалы, которые сделают вашу экскурсию познавательной и интересной. Вы увидите самые красивые и известные горные достопримечательности Алматы за один день. Не упустите возможность увидеть: Величественные горы Заилийского Алатау. Знаменитый высокогорный каток и урочище Медео. Живописный горный курорт Шымбулак.
Экскурсия на Медео и Шымбулак доступна к проведению еженедельно в любой день. Вы можете самостоятельно подобрать удобное Вам время с 8.00 утра до 13.00. Примечание: с 12 по 31 мая 2025 года канатная дорога на ГК Шымбулак будет закрыта на ежегодный технический ремонт. В это время трансфер с Медео до Шымбулака будет осуществляться на горых Эко-такси.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медео
Завершение: Ваш отель в Алматы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 июн 2025
