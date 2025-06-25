Когда: Экскурсия на Медео и Шымбулак доступна к проведению еженедельно в любой день. Вы можете самостоятельно подобрать удобное Вам время с 8.00 утра до 13.00. Примечание: с 12 по 31 мая 2025 года канатная дорога на ГК Шымбулак будет закрыта на ежегодный технический ремонт. В это время трансфер с Медео до Шымбулака будет осуществляться на горых Эко-такси.

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала