Экскурсия на электромобиле к Медео и Чимбулаку - это возможность увидеть самые знаковые места Алматы.
Высокогорный спорткомплекс Медео, знаменитый каток и лестница, живописный курорт Чимбулак с панорамными видами и парк «Кок
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Комфортное путешествие на электромобиле
- 🏔️ Уникальные виды Заилийского Алатау
- 📸 Фото с беркутом в национальной одежде
- 🍵 Популярное кафе «Apa Katya»
- 🎡 Парк «Кок Тобе» с аттракционами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Медео и Чимбулака - летние месяцы с июня по август. В это время комфортная температура и минимальная загруженность позволяют насладиться всеми прелестями горных пейзажей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить передвижение и комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Медео
- Чимбулак
- Кок Тобе
- Apa Katya
Описание экскурсии
- Медео — высокогорный спортивный комплекс. На территории вы увидите каток и знаменитую лестницу из 842 ступени, сделаете фото с плотины и полюбуетесь великолепными видами на горы Заилийского Алатау
- Кафе «Apa Katya» — излюбленное место местных жителей. Здесь можно попить горячий чай или кофе и прочувствовать атмосферу лёгкости и непринуждённости
- Чимбулак — живописный горнолыжный курорт на высоте 2260 метров над уровнем моря. У вас будет время, чтобы погулять, отдохнуть, насладиться панорамами и по желанию сфотографироваться с беркутом в национальной одежде (фото входит в стоимость)
- Парк «Кок Тобе» — царство кристально чистого воздуха в пяти минутах езды от центра Алматы. Вы увидите весь город с высоты холма, посмотрите на статую группы «Битлз» и, если захотите, посетите перевёрнутый дом. Для детей есть небольшой зоопарк
На экскурсии я расскажу вам, для чего была построена плотина Медео, познакомлю с историей Чимбулака. Также вы узнаете, почему алматинцы так любят ходить пешком до кафе «Apa Katya» и пить там согревающие напитки.
Организационные детали
- Путешествие проходит на электромобиле Honda, детских кресел нет
- Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет. Будьте готовы к тому, что в горах на 10 градусов холоднее, чем в городе
- В стоимость всё включено. Отдельно по желанию оплачиваются только напитки в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даулет — ваш гид в Алматы
Провёл экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте, я люблю Алматы, хорошее настроение и гостей города. Покажу вам лучшие места в Алматы и окрестностях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
22 авг 2025
Прекрасно прогулялись с Даулетом по красивейшим местам. Даулет прекрасный собеседник, интересный рассказчик. С комфортом добирались до красивейших видовых точек. Рекомендуем!
Наталья
21 авг 2025
Комфортное знакомство с Медео и Чимбулаком.
С Даулетом легко и весело общаться, ответил на заданные вопросы, показал все заявленные локации.
С Даулетом легко и весело общаться, ответил на заданные вопросы, показал все заявленные локации.
К
Кирилл
15 авг 2025
Заказал экскурсию у Даулета на Медео и Чимбулак.
Был я, жена и сын - все остались очень довольны:) Все было познавательно, отличный маршрут, непринуждённая обстановка ну и конечно же отличные виды😍
Искренне советую - время проведёте с пользой 😊
Был я, жена и сын - все остались очень довольны:) Все было познавательно, отличный маршрут, непринуждённая обстановка ну и конечно же отличные виды😍
Искренне советую - время проведёте с пользой 😊
Искренне советую - время проведёте с пользой 😊
М
Максим
13 авг 2025
Прекрасная экскурсия, Даулет интересно и с юмором рассказывает о достопримечательностях, знает много интересных мест для посещения, электромобиль позволяет забираться на самый верх.
На следующий день также взяли индивидуальную экскурсию у Даулета
На следующий день также взяли индивидуальную экскурсию у Даулета
Евгений
23 июл 2025
Отличный вариант экскурсии, особенно для тех, кто не хочет или не может много ходить.
Даулет адаптировал экскурсию под моего папу так, чтобы было минимум пешых передвижений и максимум впечатлений: горные вершины, Медеу, Шимбулак
Всё было замечательно, спасибо!
Даулет адаптировал экскурсию под моего папу так, чтобы было минимум пешых передвижений и максимум впечатлений: горные вершины, Медеу, Шимбулак
Всё было замечательно, спасибо!
Всё было замечательно, спасибо!
Леонид
21 июл 2025
Очень интересная экскурсия, великолепные виды, интересный рассказ, хорошая организация.
О
Оксана
2 июл 2025
Машина комфортная. Современный собеседник. По просьбе рассказал и про город. Приехал вовремя. Самое комфортное время для экскурсии!!!
V
Vladislav
24 июн 2025
Было интересно!
Майя
18 мая 2025
Было круто! Все увидела за несколько часов, если и времени нет у вас так много, то рекомендую именно этот тут. Отдельное спасибо Гиду, он классный,общительный! Влюбил нас в горы❤️
Л
Лилия
2 мая 2025
превосходный гид Даулет!
В
Вадим
19 апр 2025
Ненавязчиво и комфортно. Рекомендуем.
Ольга
1 фев 2025
Огромное спасибо Даулету за прекрасную экскурсию! Все было организовано на высшем уровне – он всегда был на связи, приехал заранее, позаботился обо всех деталях поездки. Сам маршрут оказался очень интересным,
Входит в следующие категории Алматы
