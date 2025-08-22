Экскурсия на электромобиле к Медео и Чимбулаку - это возможность увидеть самые знаковые места Алматы.Высокогорный спорткомплекс Медео, знаменитый каток и лестница, живописный курорт Чимбулак с панорамными видами и парк «Кок

Тобе» с чистым воздухом и видом на город. Всё это в одной программе! Прогулка подходит для взрослых и детей от 8 лет. Не упустите шанс насладиться красотой Заилийского Алатау и атмосферой любимого кафе местных жителей

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Медео и Чимбулака - летние месяцы с июня по август. В это время комфортная температура и минимальная загруженность позволяют насладиться всеми прелестями горных пейзажей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить передвижение и комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.