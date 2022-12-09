в пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00

⛸ Прежде чем отправиться к заоблачным вершинам, вы увидите самый высокогорный каток в мире — «Медеу» на высоте 1700 метров, а наш гид поделится историей этой «фабрики спортивных рекордов».
🗻 Не будем забывать, что высокие горы — это, конечно, красиво, но для города их соседство может быть опасным: вы узнаете про селезащитные сооружения на реках и увидите самую первую защитную плотину на Малой Алматинке, защитившую Алма-Ату от грандиозного селя в 1973 г.
🚡 Мчимся в кабине ввысь со скоростью 5 м/сек. И вот мы на самой высокой точке канатной дороги — пике Талгар, откуда рукой подать до вековечных ледников. Среди вершин поговорим об истории исследования Тянь-Шанского хребта и особенностях этой горной гряды.
🧊 Для тех, кому недостаточно любоваться и фотографировать, есть небольшая горная тропа, с которой видно провал в леднике и образовавшееся там озерцо. Если повезет, увидите, как сходят толщи льда в воду.
🛖 Замерзли? Тогда скорее пить чай в аутентичном кафе «Юрта» с видом на Талгарское ущелье. А для любителей европейской кухни открыты двери ресторанов курорта «Чимбулак» на высоте 2200.
09:30-10:30 трансфер из отеля в урочище Медеу к началу канатной дороги
10:30-11:15 подъем на канатной дороге до Талгарского перевала
11:15-11.40 время на фото
11:40-12:10 чаепитие в кафе «Юрта»
12:30-13:15 спуск по канатной дороге до Медеу
14:00 возвращение в город
До канатной дороги едем на комфортабельном микроавтобусе.