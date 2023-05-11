в пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00

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Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы

Подняться на высоту 3200 метров, увидеть ледники и пощекотать нервы на горной тропе
Величественные горы видны из любой точки Алматы.

Но одно дело любоваться ими издалека, другое — оказаться на заснеженных вершинах в трех километрах над уровнем моря, увидеть древний ледник и насладиться видами, которые откроются уже с самих гор.

Любителей легкого экстрима ждет небольшой горный маршрут, а гурманов — национальные напитки в аутентичном кафе-юрте.
4.8
18 отзывов
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы

Описание экскурсии

Каток «Медеу» и селезащитные сооружения

Прежде чем отправиться к заоблачным вершинам, вы увидите самый высокогорный каток в мире — «Медеу» на высоте 1700 метров, а наш гид поделится историей этой «фабрики спортивных рекордов».

Не будем забывать, что высокие горы — это, конечно, красиво, но для города их соседство может быть опасным: вы узнаете про селезащитные сооружения на реках и увидите самую первую защитную плотину на Малой Алматинке, защитившую Алматы от грандиозного селя в 1973 г.

Подъём на канатке на высоту 3200

Мчимся в кабине ввысь со скоростью 5 м/сек. И вот мы на самой высокой точке канатной дороги — пике Талгар, откуда рукой подать до вековечных ледников. Среди вершин поговорим об истории исследования Тянь-Шанского хребта и особенностях этой горной гряды.

Для тех, кому недостаточно любоваться и фотографировать, есть небольшая горная тропа, с которой видно провал в леднике и образовавшееся там озерцо. Если повезет, увидите, как сходят толщи льда в воду.

Замерзли? Тогда скорее пить чай в аутентичном кафе «Юрта» с видом на Талгарское ущелье. А для любителей европейской кухни открыты двери ресторанов курорта «Чимбулак» на высоте 2200.

Ориентировочная программа

09:30-10:30 — трансфер из отеля в урочище Медеу к началу канатной дороги
10:30-11:15 — подъём на канатной дороге до Талгарского перевала
11:15-11.40 — время на фото
11:40-12:10 — чаепитие в кафе «Юрта»
12:30-13:15 — спуск по канатной дороге до Медеу
14:00 — возвращение в город

Организационные детали

До канатной дороги едем на комфортабельном микроавтобусе.

Как подготовиться к поездке

  • Тропа имеет участки с крутым подъемом и частично проходит по неустойчивым камням, удобная трекинговая обувь и запас воды обязательны, наличие трекинговых палок не обязательно, но желательно.
  • Во время этой экскурсии мы совершим подъем на высоту выше 3000 метров, стоит принимать во внимание индивидуальные особенности организма: у некоторых людей подъем на высоту вызывает недомогание, головокружение, головные боли, тошноту, обморочные состояния. Людям, страдающим гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, длительное нахождение на большой высоте строго противопоказано.
  • На высоте не рекомендуется пить крепкий кофе и алкоголь

Дополнительные расходы

  • Напитки и еда в кафе и ресторанах
  • Билеты на канатную дорогу «Медеу — Талгарский перевал — Медеу», в том числе билет для гида: 10 000 тенге за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 69550 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
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России, но и по странам СНГ и Средиземноморья. За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате. Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Была на экскурсии "Медеу-Чимбулак-Талга" в марте этого года, отзыв смогла написать только сегодня (за что прошу прощения!). Спасибо Марии! Было интересно! Маршрут не трудный. На фуникулере поднялись на самый верх.
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А там пешком прошли по маршруту пешком к вершине, это оказалось не так легко, как казалось! Высокогорье! Это надо пройти и почувствовать: как дышиться,как бьется сердце. Потом отдохнули и перекусили в юрте-кафе. Поговорили обо всём на свете. Остались самые замечательные воспоминания. Спасибо!

Была на экскурсии "Медеу-Чимбулак-Талга" в марте этого года, отзыв смогла написать только сегодня (за что прошу
Была на экскурсии "Медеу-Чимбулак-Талга" в марте этого года, отзыв смогла написать только сегодня (за что прошу
Была на экскурсии "Медеу-Чимбулак-Талга" в марте этого года, отзыв смогла написать только сегодня (за что прошу
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Н
Экскурсия на 5 баллов! Очень впечатлилась горами Тянь Шаня. Такая красота, воздух, виды….
Особо отмечу организацию экскурсии и экскурсовода - Марию! Ее подача материала очень увлекательна и интересна. Видно, то что она делает, очень ей нравится! Спасибо большое!
Экскурсия на 5 баллов! Очень впечатлилась горами Тянь Шаня. Такая красота, воздух, виды….
Экскурсия на 5 баллов! Очень впечатлилась горами Тянь Шаня. Такая красота, воздух, виды….
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Александр
Мария отличный гид и прекрасный человек! Всем советую попадать именно на неё. Впечатления незабываемые!
Мария отличный гид и прекрасный человек! Всем советую попадать именно на неё. Впечатления незабываемые!
Мария отличный гид и прекрасный человек! Всем советую попадать именно на неё. Впечатления незабываемые!
Мария отличный гид и прекрасный человек! Всем советую попадать именно на неё. Впечатления незабываемые!
Мария отличный гид и прекрасный человек! Всем советую попадать именно на неё. Впечатления незабываемые!
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Т
Это замечательный тур, если у вас есть возможность найти полдня на такую потрясающую встречу с горами! Все было организовано прекрасно! Мария рассказывала увлекательно и прислушивалась к нашим просьбам! С удовольствием порекомендую эту экскурсию своим друзьям!
Это замечательный тур, если у вас есть возможность найти полдня на такую потрясающую встречу с горами!
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Ю
Очень понравилась экскурсия. Формат "мини-группа" - оптимальный вариант.
Что приятно удивило - экскурсия была проведена для одного человека. Огромное спасибо гиду Марии!
Очень понравилась экскурсия. Формат "мини-группа" - оптимальный вариант.
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А
Спасибо огромное Марии за такую прекрасную экскурсию и за фото!
Горы просто сказка ❤️
Спасибо огромное Марии за такую прекрасную экскурсию и за фото!
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