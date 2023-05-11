в пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Прежде чем отправиться к заоблачным вершинам, вы увидите самый высокогорный каток в мире — «Медеу» на высоте 1700 метров, а наш гид поделится историей этой «фабрики спортивных рекордов».
Не будем забывать, что высокие горы — это, конечно, красиво, но для города их соседство может быть опасным: вы узнаете про селезащитные сооружения на реках и увидите самую первую защитную плотину на Малой Алматинке, защитившую Алматы от грандиозного селя в 1973 г.
Подъём на канатке на высоту 3200
Мчимся в кабине ввысь со скоростью 5 м/сек. И вот мы на самой высокой точке канатной дороги — пике Талгар, откуда рукой подать до вековечных ледников. Среди вершин поговорим об истории исследования Тянь-Шанского хребта и особенностях этой горной гряды.
Для тех, кому недостаточно любоваться и фотографировать, есть небольшая горная тропа, с которой видно провал в леднике и образовавшееся там озерцо. Если повезет, увидите, как сходят толщи льда в воду.
Замерзли? Тогда скорее пить чай в аутентичном кафе «Юрта» с видом на Талгарское ущелье. А для любителей европейской кухни открыты двери ресторанов курорта «Чимбулак» на высоте 2200.
Ориентировочная программа
09:30-10:30 — трансфер из отеля в урочище Медеу к началу канатной дороги 10:30-11:15 — подъём на канатной дороге до Талгарского перевала 11:15-11.40 — время на фото 11:40-12:10 — чаепитие в кафе «Юрта» 12:30-13:15 — спуск по канатной дороге до Медеу 14:00 — возвращение в город
Организационные детали
До канатной дороги едем на комфортабельном микроавтобусе.
Как подготовиться к поездке
Тропа имеет участки с крутым подъемом и частично проходит по неустойчивым камням, удобная трекинговая обувь и запас воды обязательны, наличие трекинговых палок не обязательно, но желательно.
Во время этой экскурсии мы совершим подъем на высоту выше 3000 метров, стоит принимать во внимание индивидуальные особенности организма: у некоторых людей подъем на высоту вызывает недомогание, головокружение, головные боли, тошноту, обморочные состояния. Людям, страдающим гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, длительное нахождение на большой высоте строго противопоказано.
На высоте не рекомендуется пить крепкий кофе и алкоголь
Дополнительные расходы
Напитки и еда в кафе и ресторанах
Билеты на канатную дорогу «Медеу — Талгарский перевал — Медеу», в том числе билет для гида: 10 000 тенге за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 69550 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Была на экскурсии "Медеу-Чимбулак-Талга" в марте этого года, отзыв смогла написать только сегодня (за что прошу прощения!). Спасибо Марии! Было интересно! Маршрут не трудный. На фуникулере поднялись на самый верх. читать дальшеуменьшить
А там пешком прошли по маршруту пешком к вершине, это оказалось не так легко, как казалось! Высокогорье! Это надо пройти и почувствовать: как дышиться,как бьется сердце. Потом отдохнули и перекусили в юрте-кафе. Поговорили обо всём на свете. Остались самые замечательные воспоминания. Спасибо!
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Н
Наталья
Экскурсия на 5 баллов! Очень впечатлилась горами Тянь Шаня. Такая красота, воздух, виды…. Особо отмечу организацию экскурсии и экскурсовода - Марию! Ее подача материала очень увлекательна и интересна. Видно, то что она делает, очень ей нравится! Спасибо большое!
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Александр
Мария отличный гид и прекрасный человек! Всем советую попадать именно на неё. Впечатления незабываемые!
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Т
Татьяна
Это замечательный тур, если у вас есть возможность найти полдня на такую потрясающую встречу с горами! Все было организовано прекрасно! Мария рассказывала увлекательно и прислушивалась к нашим просьбам! С удовольствием порекомендую эту экскурсию своим друзьям!
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Ю
Юрий
Очень понравилась экскурсия. Формат "мини-группа" - оптимальный вариант. Что приятно удивило - экскурсия была проведена для одного человека. Огромное спасибо гиду Марии!
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А
Анастасия
Спасибо огромное Марии за такую прекрасную экскурсию и за фото! Горы просто сказка ❤️
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