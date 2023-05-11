в пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Величественные горы видны из любой точки Алматы. Но одно дело любоваться ими издалека, другое — оказаться на заснеженных вершинах в трех километрах над уровнем моря, увидеть древний ледник и насладиться видами, которые откроются уже с самих гор. Любителей легкого экстрима ждет небольшой горный маршрут, а гурманов — национальные напитки в аутентичном кафе-юрте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каток «Медеу» и селезащитные сооружения

Прежде чем отправиться к заоблачным вершинам, вы увидите самый высокогорный каток в мире — «Медеу» на высоте 1700 метров, а наш гид поделится историей этой «фабрики спортивных рекордов».

Не будем забывать, что высокие горы — это, конечно, красиво, но для города их соседство может быть опасным: вы узнаете про селезащитные сооружения на реках и увидите самую первую защитную плотину на Малой Алматинке, защитившую Алматы от грандиозного селя в 1973 г.

Подъём на канатке на высоту 3200

Мчимся в кабине ввысь со скоростью 5 м/сек. И вот мы на самой высокой точке канатной дороги — пике Талгар, откуда рукой подать до вековечных ледников. Среди вершин поговорим об истории исследования Тянь-Шанского хребта и особенностях этой горной гряды.

Для тех, кому недостаточно любоваться и фотографировать, есть небольшая горная тропа, с которой видно провал в леднике и образовавшееся там озерцо. Если повезет, увидите, как сходят толщи льда в воду.

Замерзли? Тогда скорее пить чай в аутентичном кафе «Юрта» с видом на Талгарское ущелье. А для любителей европейской кухни открыты двери ресторанов курорта «Чимбулак» на высоте 2200.

Ориентировочная программа

09:30-10:30 — трансфер из отеля в урочище Медеу к началу канатной дороги

10:30-11:15 — подъём на канатной дороге до Талгарского перевала

11:15-11.40 — время на фото

11:40-12:10 — чаепитие в кафе «Юрта»

12:30-13:15 — спуск по канатной дороге до Медеу

14:00 — возвращение в город

Организационные детали

До канатной дороги едем на комфортабельном микроавтобусе.

Как подготовиться к поездке

Тропа имеет участки с крутым подъемом и частично проходит по неустойчивым камням, удобная трекинговая обувь и запас воды обязательны, наличие трекинговых палок не обязательно, но желательно.

Во время этой экскурсии мы совершим подъем на высоту выше 3000 метров, стоит принимать во внимание индивидуальные особенности организма: у некоторых людей подъем на высоту вызывает недомогание, головокружение, головные боли, тошноту, обморочные состояния. Людям, страдающим гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, длительное нахождение на большой высоте строго противопоказано.

На высоте не рекомендуется пить крепкий кофе и алкоголь

Дополнительные расходы