в пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе

Подняться на высоту 3200 метров, увидеть ледники и пощекотать нервы на горной тропе

5
2 отзыва
Величественные горы видны из любой точки Алма-Аты.

Но одно дело любоваться ими издалека, другое — оказаться на заснеженных вершинах в трех километрах над уровнем моря, увидеть древний ледник и насладиться видами, которые откроются уже с самих гор.

Любителей легкого экстрима ждет небольшой горный маршрут, а гурманов — национальные напитки в аутентичном кафе-юрте.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Ближайшие даты:
18
дек
23
дек
24
дек
25
дек
30
дек
31
дек
1
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каток «Медеу» и селезащитные сооружения

⛸ Прежде чем отправиться к заоблачным вершинам, вы увидите самый высокогорный каток в мире — «Медеу» на высоте 1700 метров, а наш гид поделится историей этой «фабрики спортивных рекордов».

🗻 Не будем забывать, что высокие горы — это, конечно, красиво, но для города их соседство может быть опасным: вы узнаете про селезащитные сооружения на реках и увидите самую первую защитную плотину на Малой Алматинке, защитившую Алма-Ату от грандиозного селя в 1973 г.

Подъем на канатке на высоту 3200

🚡 Мчимся в кабине ввысь со скоростью 5 м/сек. И вот мы на самой высокой точке канатной дороги — пике Талгар, откуда рукой подать до вековечных ледников. Среди вершин поговорим об истории исследования Тянь-Шанского хребта и особенностях этой горной гряды.

🧊 Для тех, кому недостаточно любоваться и фотографировать, есть небольшая горная тропа, с которой видно провал в леднике и образовавшееся там озерцо. Если повезет, увидите, как сходят толщи льда в воду.

🛖 Замерзли? Тогда скорее пить чай в аутентичном кафе «Юрта» с видом на Талгарское ущелье. А для любителей европейской кухни открыты двери ресторанов курорта «Чимбулак» на высоте 2200.

Ориентировочная программа

09:30-10:30 трансфер из отеля в урочище Медеу к началу канатной дороги
10:30-11:15 подъем на канатной дороге до Талгарского перевала
11:15-11.40 время на фото
11:40-12:10 чаепитие в кафе «Юрта»
12:30-13:15 спуск по канатной дороге до Медеу
14:00 возвращение в город

Организационные детали

До канатной дороги едем на комфортабельном микроавтобусе.

Как подготовиться к поездке

  • Тропа имеет участки с крутым подъемом и частично проходит по неустойчивым камням, удобная трекинговая обувь и запас воды обязательны, наличие трекинговых палок не обязательно, но желательно.
  • Во время этой экскурсии мы совершим подъем на высоту выше 3000 метров, стоит принимать во внимание индивидуальные особенности организма: у некоторых людей подъем на высоту вызывает недомогание, головокружение, головные боли, тошноту, обморочные состояния. Людям, страдающим гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, длительное нахождение на большой высоте строго противопоказано.
  • На высоте не рекомендуется пить крепкий кофе и алкоголь

Дополнительные расходы

  • Напитки и еда в кафе и ресторанах
  • Билеты на канатную дорогу «Медеу — Талгарский перевал — Медеу»
    — Взрослый билет — 4000 тенге (550 руб.)
    — Молодежный билет (11-23 лет) — 3000 тенге (400 руб.)
    — Детский билет (6-10 лет) — 2500 тенге (350 руб.)
    — Дети до 6 лет бесплатно

в пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Новотель
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
9 дек 2022
Это замечательный тур, если у вас есть возможность найти полдня на такую потрясающую встречу с горами! Все было организовано прекрасно! Мария рассказывала увлекательно и прислушивалась к нашим просьбам! С удовольствием порекомендую эту экскурсию своим друзьям!
И
28 ноя 2022
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Марии за организацию замечательной экскурсии в Алматы.
Я организовывал экскурсию для своего бизнес партнера, который первый раз в этом городе, и, так вышло, что у него было всего полдня свободного времени а ему хотелось увидеть что-то самое замечательное, отдохнуть душой и телом.
В итоге, на канатной дороге они поднялись под самые облака, насладились замечательными видами Тянь-Шаня, подышали горным воздухом и даже попили чай в юрте! Мария, его гид, очень увлекательно в лёгкой и ненавязчивый манере рассказала ему об истории и культуре народов нашей земли, их традициях и религии, он даже и не предполагал, что здесь столько всего интересного! В общем, Алмата для него стала настоящим открытием, он сказал, что обязательно вернется на несколько дней, чтобы побывать в национальных парках и увидеть все местные чудеса. Всем рекомендую!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми☀️Летние🏡Выездные🍀Природа и пейзажиГоры🚐На микроавтобусе

Похожие туры в Алматы

Вся Алма-Ата - за один день
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Shynar
Shynar
5
3 отзыва
Очень популярно сейчас
Вся Алма-Ата - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
в центре города
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
10 000 за всё до 3 чел.
Поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой в мини-группе
10 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Alexandr
Alexandr
Нет отзывов
Поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой в мини-группе
Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) - Мынжылки и озеро Маншук Маметовой
Канатная дорога Медео Чимбулак. улица Горная 465
26 дек
28 дек
2 янв
4 янв
34 706 за 1 человека
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 17 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
4.5
2 отзыва
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня
Недалеко от города в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря
Гид сам назначает место встречи
Сегодня
Завтра
20 дек
22 дек
15 500 за 1 человека
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алиса
Алиса
5
2 отзыва
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Полюбоваться снежными вершинами, прокатиться по канатной дороге и увидеть высокогорный каток
у вашего отеля
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
1200010 800 за всё до 5 чел.
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медеу
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
1 отзыв
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медеу
Перед вами откроются сказочные пейзажи Тянь-Шанских гор
Гид сам назначает место встречи
15 617.78 за 1 человека
Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Shynar
Shynar
Нет отзывов
Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты
Узнать, как растет и развивается крупнейший город страны, на прогулке по его знаковой улице
Памятник Абаю
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
3 200 за всё до 5 чел.
Алма-Ата известная и неизведанная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
24 отзыва
Алма-Ата известная и неизведанная
Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии
на площади Республики
3 490 за всё до 6 чел.
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Alexandr
Alexandr
Нет отзывов
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) - Мынжылки и озеро Маншук Маметовой
Канатная дорога Медео Чимбулак. улица Горная 465
26 дек
28 дек
2 янв
4 янв
52 059.26 за всё до 5 чел.
Величие Тянь-Шанских гор
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Гульмира
Гульмира
Нет отзывов
Величие Тянь-Шанских гор
Снежные вершины, канатные дороги, живописные панорамы и высокогорный каток за один день
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
4 300 за всё до 2 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.8
15 отзывов
Чарынский каньон, Долина замков, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
Полюбоваться высокогорными озерами и оценить знаменитый каньон на авто-пешеходной экскурсии
Машину подаем к указанному адресу (если индивидуал...
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
24 000 за всё до 4 чел.
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
5
1 отзыв
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Посетить природный заповедник Алтын-Эмель и погулять по гребню бархана
у вашего отеля
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
24 000 за всё до 4 чел.
Чарынский каньон из Алма-Аты
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Gulzat
Gulzat
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Чарынский каньон из Алма-Аты
Комфортное авто-пешеходное путешествие в одно из самых живописных мест Казахстана
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
18 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🧭
ТАМ