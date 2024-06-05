1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео»
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
«Вы увидите расположенный рядом с ним живописный парк и построенные японскими военнопленными дома, где жила казахская элита»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
«Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
69664 877₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
«Любителей пеших походов, единения с природой и преодоления себя приглашаем отправиться к Большому Алматинскому озеру»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
«Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя, главная наша цель — любование природой»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
«У вас будет достаточно времени, чтобы неспешно прогуляться по каньону и запечатлеть природное творчество»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
«Просто ветер гуляет между каменных столбов — так и получается «музыка природы»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
«Дорога до удивительного природного памятника будет длинной, но увлекательной»
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
«После спустимся в город и снова поднимемся — на этот раз на гору Кок-Тобе, чтобы вы могли загадать желание у фонтана, напоминающего о жизненных ценностях, полюбоваться закатом и видом на Алматы со смотровой площадки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Первым делом отправимся к озеру Иссык — одному из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе»»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490₽ за человека
Групповая
8 часов
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
«11:30 — пешая экскурсия у озера Иссык, свободное время13:30 — переезд на водопад14:30 — пешая экскурсия на Медвежий водопад (1,5 км в одну сторону)»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
«Выйдя из мемориального заповедника, мы окажемся в историческом «Золотом квадрате» города, возле знаменитых бань «Арасан»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
«Путешествие на Tesla не только позволит побывать в охраняемых природных локациях, но и будет более экологичным, ведь электромобиль не выделяет выхлопные газы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
«Чарынский каньон — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Казахстана»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
«Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
«Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними — бескрайние высотки нового города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь гигантскими скалами, послушаете бурное течение горной реки и, по желанию, окунете ноги в ее прохладную воду»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Погружение в природу Кыргызстана: подвесной мост, Голубиный водопад, парк Ала-Арча и курорт Чункурчак в мини-группе из Алматы
Начало: На пр. Суюнбая
«05:30 Сбор группы и выезд из Алматы09:00 Прибытие в пограничное село Кордай, прохождение границы10:00 Завтрак в Бишкеке11:30 Небесный мост и Голубиный водопад»
Расписание: в пятницу в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
12 100₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Природные места Казахстана популярны среди любителей творчества»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
«На пастбище Кок-Жайлау мы сделаем привал и будем много фотографироваться на фоне роскошных пейзажей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
«Перед вами откроется космический пейзаж с голыми полосатыми горами, где вы прогуляетесь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2660023 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Вы узнаете об исторических фактах и географических особенностях этого места, любуясь головокружительными пейзажами Заилийского Алатау»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«На подготовленном внедорожнике вы подниметесь на высокогорное плато Ассы, знаменитое нетронутой природой»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Вы проведёте день, изучая Чарынский каньон — памятник природы из осадочных пород, которым 12 млн лет»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58714 991₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
«Любителям пеших походов и единения с природой мы предлагаем посетить волшебные уголки нашего края, полюбоваться видами гор Заилийского Алатау и подняться на плато Мынжылкы»
Завтра в 09:00
15 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Самостоятельно исследуете величественные образования природы и узнаете, как они сформировались»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
«Среди гор в ущелье найдёте удивительное озеро Кольсай, зарядитесь его умиротворением и узнаете, для чего здесь построили шахту, сейчас заброшенную»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
«Пересадка на канатную дорогу, поднимаемся над горными пейзажами и катком Медео»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
«Вы узнаете город через 5 чувств: увидите стрит-арт, оцените местную музыку, услышите ароматы гор и степей, насладитесь казахскими вкусностями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
«Приглашаем в комфортный и невероятно красивый джип-тур, раскрывающий многогранную природу Казахстана»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Поющий бархан и секреты Алтын-Эмель: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и загадочных звуков песка на экскурсии к Поющему бархану
Начало: У вашего отеля
«Вы раскроете секрет этого природного феномена и поймете, почему в дождливые дни бархан не «поет»»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Начало: У гостиницы Новотель
«Среди вершин поговорим об истории исследования Тянь-Шанского хребта и особенностях этой горной гряды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
«Вы, конечно, узнаете подробности огромной природной катастрофы, которая здесь произошла в начале 60-х годов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сакские курганы и природные сокровища Алматы: путешествие в историю и красоту
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей во время экскурсии по Сакским курганам и живописным уголкам вокруг Алматы
«Природные сокровища в окрестностях Алматы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
«А при желании можно больше насладиться окружающей природой и прогуляться по горному ущелью»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
«Проехав экопост, вы окажетесь в Иле-Алатауском природном парке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
«Пройдете по Долине замков, открывая историю и природу каньона»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
«И лучший способ прочувствовать истинный дух здешних мест — посмотреть на окружающую природу так, как это делали кочевники: с высоты конского седла»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 июня 2024Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
- ААлёна4 июня 2024Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
- ААлександра4 июня 2024Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
- ЕЕлена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
- ЕЕлена3 июня 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
- ААнтон3 июня 2024Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
- ООльга3 июня 2024Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
- ООльга3 июня 2024Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
- ООльга3 июня 2024Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Природа и пейзажи»
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