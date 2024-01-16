Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане
Групповая экскурсия в Астане

Пешеходная экскурсия по Астане: Пройдите по бульвару, спроектированному Куракава

Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане
Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане
Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане
Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане
Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане

Что вас ожидает:

  • Ак орда
  • Поющий фонтан
  • Байтерек
  • Парк влюбленных
  • Театр Оперы и балета

Описание

Наш маршрут в Астане – необычен: он прямой как стрела, с небольшим завитком в самом его конце. Впрочем, и Астана город необычный. Гулять мы будем по бульвару Нуржол, здесь расположены необыкновенной красоты и удивительной архитектуры здания. Этот бульвар, спроектированный известным японским архитектором Кисё Куракава, является визитной карточкой города. Вы увидите такие достопримечательности, как Ак орда, Поющий фонтан, Байтерек, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, и другие, услышите интересные истории и местные легенды, мы расскажем о культуре и традициях казахстанцев.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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