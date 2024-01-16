Пешеходная экскурсия по Астане: Пройдите по бульвару, спроектированному Куракава
Что вас ожидает:
- Ак орда
- Поющий фонтан
- Байтерек
- Парк влюбленных
- Театр Оперы и балета
Описание
Наш маршрут в Астане – необычен: он прямой как стрела, с небольшим завитком в самом его конце. Впрочем, и Астана город необычный. Гулять мы будем по бульвару Нуржол, здесь расположены необыкновенной красоты и удивительной архитектуры здания. Этот бульвар, спроектированный известным японским архитектором Кисё Куракава, является визитной карточкой города. Вы увидите такие достопримечательности, как Ак орда, Поющий фонтан, Байтерек, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, и другие, услышите интересные истории и местные легенды, мы расскажем о культуре и традициях казахстанцев.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Астане
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астаны
Похожие туры из Астаны
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Дом министерств
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
3 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана старинная и современная
Все знаковые места города на обзорной автомобильной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
10 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Познакомиться с передовыми архитектурными проектами и ощутить ритм молодой столицы
около Хан Шатыра
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
690₽ за человека