Описание

Наш маршрут в Астане – необычен: он прямой как стрела, с небольшим завитком в самом его конце. Впрочем, и Астана город необычный. Гулять мы будем по бульвару Нуржол, здесь расположены необыкновенной красоты и удивительной архитектуры здания. Этот бульвар, спроектированный известным японским архитектором Кисё Куракава, является визитной карточкой города. Вы увидите такие достопримечательности, как Ак орда, Поющий фонтан, Байтерек, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, и другие, услышите интересные истории и местные легенды, мы расскажем о культуре и традициях казахстанцев.