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но оказалось все очень здорово, весело и без напрягов по маршруту. Экскурсовод молодая женщина преподнесла нам материал о городе именно в той форме что нам хотелось, небыло скучных дат о постройке и разрушении каждого дома, это была просто прогулка со знающим город человеком, нам рассказали о городе главное в очень легкой для понимания манере, и в то же времени ответили на совершенно все интересующие нас вопросы. Но что для нас оказалось ещё более важным чем сама экскурсия, что после ее окончания нас не бросили на произвол судьбы 😂, а продолжали с нами общаться на Вотсапе, помогли найти и забронировать столик в ресторане с национальной кухней, рассказали где можно погулять вечером, куда можно и нужно обязательно сходит, вообщем экскурсия была 2,5 часа, а поддержка все трое суток что мы тут были! Огромное спасибо Жанар за то что ты была с нами! Успехов тебе и процветания! Если когда то приедем снова, обязательно тебе напишем и сходим с тобой ещё в старый город.