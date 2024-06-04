1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 150₸ за человека
Аудиогид
2 часа
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по бульвару Нуржол в Астане: Архитектурное путешествие
Откройте великолепие Астаны в нашей ежедневной пешеходной экскурсии. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий4 июня 2024Отличная экскурсия!
- ИИрина3 июня 2024Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
- ММарина25 мая 2024Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
- ААнтон1 мая 2024Отличная экскурсия: маршрут, описание и т. п. Всё супер!
- ККсения25 апреля 2024Отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории народа и страны.
- ННаталья12 апреля 2024Прогулка наша проходила по самому центру Астаны. Со второго раза (первой была два дня назад на машине с Евгением) совсем
- ААлексей7 января 2024Спасибо Меруерт за отличную экскурсию по Астане. Замечательный гид.
- ЕЕкатерина8 ноября 2023Отлично организованная экскурсия. Кратко обо всех основных достопримечательностях. Маршрут проходит с учетом пожеланий туристов, очень комфортно. Гид Алмагуль увлекательно рассказывает о своём городе, отвечает на все вопросы. Смело выбирайте эту экскурсию!
- ААННА23 сентября 2023Очень интересный рассказ о интересном городе.
- ССветлана16 мая 2023Все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Пешеходные»
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