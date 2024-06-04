Пешие экскурсии-прогулки в Астане с экскурсоводом

Найдено 9 экскурсий в категории «Пешеходные» в Астане, цены от 20 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Астане
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
2 209 за человека
Астана - гордость Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250 за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 150 за человека
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790 за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по бульвару Нуржол в Астане: Архитектурное путешествие
Откройте великолепие Астаны в нашей ежедневной пешеходной экскурсии. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Расписание: Ежедневно в 15:15
20 за человека
Тур-игра по барам Астаны
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499 за человека
Фотопрогулка по Астане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Отличная экскурсия!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
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    Ардак очень приветливая и приятная, после экскурсии дала дала нам много полезных рекомендаций и всегда была с нами на связи 👍

    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
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    но оказалось все очень здорово, весело и без напрягов по маршруту. Экскурсовод молодая женщина преподнесла нам материал о городе именно в той форме что нам хотелось, небыло скучных дат о постройке и разрушении каждого дома, это была просто прогулка со знающим город человеком, нам рассказали о городе главное в очень легкой для понимания манере, и в то же времени ответили на совершенно все интересующие нас вопросы. Но что для нас оказалось ещё более важным чем сама экскурсия, что после ее окончания нас не бросили на произвол судьбы 😂, а продолжали с нами общаться на Вотсапе, помогли найти и забронировать столик в ресторане с национальной кухней, рассказали где можно погулять вечером, куда можно и нужно обязательно сходит, вообщем экскурсия была 2,5 часа, а поддержка все трое суток что мы тут были! Огромное спасибо Жанар за то что ты была с нами! Успехов тебе и процветания! Если когда то приедем снова, обязательно тебе напишем и сходим с тобой ещё в старый город.

    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная
  • А
    Антон
    1 мая 2024
    Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
    Отличная экскурсия: маршрут, описание и т. п. Всё супер!
  • К
    Ксения
    25 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Астане
    Отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории народа и страны.
  • Н
    Наталья
    12 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Астане
    Прогулка наша проходила по самому центру Астаны. Со второго раза (первой была два дня назад на машине с Евгением) совсем
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    все улеглось, и Астана стала совсем родным городом. Беседа с экскурсоводом проходила легко, на вопросы быстро давались ответы. Все прошло отлично, и два часа пролетели как один миг. Спасибо, Меруерт!

  • А
    Алексей
    7 января 2024
    Астана - гордость Казахстана
    Спасибо Меруерт за отличную экскурсию по Астане. Замечательный гид.
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2023
    Астана - гордость Казахстана
    Отлично организованная экскурсия. Кратко обо всех основных достопримечательностях. Маршрут проходит с учетом пожеланий туристов, очень комфортно. Гид Алмагуль увлекательно рассказывает о своём городе, отвечает на все вопросы. Смело выбирайте эту экскурсию!
  • А
    АННА
    23 сентября 2023
    Ежедневная прогулка по Астане
    Очень интересный рассказ о интересном городе.
    Очень интересный рассказ о интересном городеОчень интересный рассказ о интересном городе
  • С
    Светлана
    16 мая 2023
    Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
    Все отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Пешеходные»

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  1. Знакомьтесь, Астана
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  4. Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
  5. Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
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