Полный релакс в Боровом: индивидуальный тур «всё включено» с комфортом

Погулять по нацпарку «Бурабай», посетить мараловую ферму и посмотреть кино под звёздами
В этом путешествии вы отправитесь из Астаны в живописное Боровое — край озёр, хвойных лесов и тишины, где природа бережно сохраняет своё первозданное спокойствие.

После размещения в уютном бутик-отеле прогуляетесь по
национальному парку «Бурабай», увидите легендарные скалы и прозрачные озёра, в которых отражаются сосны и небо.

Вас ждут неспешные прогулки по лесным тропам, катание на велосипедах и вечернее кино под звёздами с попкорном и ароматом костра.

Посетите мараловую ферму, чтобы ближе познакомиться с символом Казахстана и почувствовать дыхание дикой природы. Тур создан для тех, кто ценит комфорт, уединение и гармонию с окружающим миром.

Всё предусмотрено для вашего идеального отдыха — от личного трансфера до трёхразового питания и 4-звёздочного отеля.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой паспорта и тёплую одежду — в горах вечерами бывает прохладно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Боровое и прогулка по национальному парку

Утром мы заберём вас из отеля в Астане (или аэропорта) и отправимся в сторону Борового. По прибытии разместимся в отеле и немного отдохнём после дороги.

После заселения вас ждёт прогулка по национальному парку «Бурабай». Вы увидите величественные сосновые леса, прозрачные озёра и узнаете легенды, связанные с этими местами. Вечером — возвращение в отель и отдых.

2 день

Свободный день и киновечер под звёздами

Этот день посвящён неспешному отдыху и созерцанию природы. После завтрака можно отправиться на прогулку по хвойному лесу, наполненному ароматом смолы и свежести. По желанию — исследование окрестностей на велосипедах или пешком, в удобном для вас ритме. Вечером у костра вас ждёт уютный кинопоказ под открытым небом: звёзды, попкорн и атмосфера безмятежности.

3 день

Мараловая ферма

Сегодня мы посетим мараловую ферму — место, где можно увидеть этих благородных животных в естественной среде и узнать о значении марала как символа Казахстана. Это не только познавательная экскурсия, но и возможность почувствовать гармонию с природой.

После визита — возвращение в отель и свободное время.

4 день

Окончание тура

После завтрака — сборы и выезд из отеля. Отправляемся обратно в Астану. По пути можно сделать короткую остановку, чтобы ещё раз насладиться видами национального парка. Прибытие в город ориентировочно во второй половине дня.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до Астаны
  • Трансфер по маршруту
  • Прогулка по национальному парку «Бурабай» (индивидуально, в удобном темпе)
  • Велопрогулки по живописным окрестностям (включено использование велосипедов)
  • Вечернее кино под открытым небом с попкорном
  • Комната для игр с PlayStation
  • Бассейн под открытым небом
  • Бесплатное мороженое по пятницам и субботам
Что не входит в цену
  • Перелёт до Астаны и обратно
  • Дополнительное питание - по меню
  • Дополнительный завтрак - 5 000 тенге
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 тенге
  • Прогулка на лодке - 3 000 тенге с человека (≈30 минут)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Астана, аэропорт или другое место, 7:00 или по договорённости
Завершение: Астана, аэропорт или другое место, 14:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 612 туристов
Вместе с коллегами мы не просто покажем вам Казахстан, мы поможем почувствовать его душу. Каждое место — не только интересная локация, а часть большой живой истории, которую с любовью рассказываем
гостям. Наши экскурсии — это неспешные прогулки в своём ритме: с остановками в самых живописных местах. Знаем, где открываются лучшие виды, где спрятаны атмосферные кадры и куда ложится свет так, что хочется остановить мгновение.

