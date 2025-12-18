Утром мы заберём вас из отеля в Астане (или аэропорта) и отправимся в сторону Борового. По прибытии разместимся в отеле и немного отдохнём после дороги.

После заселения вас ждёт прогулка по национальному парку «Бурабай». Вы увидите величественные сосновые леса, прозрачные озёра и узнаете легенды, связанные с этими местами. Вечером — возвращение в отель и отдых.