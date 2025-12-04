Автобусный тур по Астане с комфортом: знакомство с достопримечательностями столицы Казахстана
Увидеть главную мечеть республики, погулять по Старому городу и отдохнуть в парке Победы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Астаны, до 23:00
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
26 060 ₽ за человека
-
10%
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
5 апр в 08:00
25 апр в 08:00
$1301
$1445 за человека
Полный релакс в Боровом: индивидуальный тур «всё включено» с комфортом
Погулять по нацпарку «Бурабай», посетить мараловую ферму и посмотреть кино под звёздами
Начало: Астана, аэропорт или другое место, 7:00 или по дог...
26 ноя в 07:00
27 ноя в 07:00
$580 за всё до 2 чел.
