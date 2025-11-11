Насыщенное двухдневное приключение в Астане и Бурабае
Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Начало: Астана, 10:00 / время - по договорённости
11 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
21 063 ₽ за человека
Автобусный тур по Астане с комфортом: знакомство с достопримечательностями столицы Казахстана
Увидеть Главную мечеть республики, погулять по Старому городу и отдохнуть в парке Победы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Астаны, до 23:00
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
26 060 ₽ за человека
10%
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
5 апр в 08:00
25 апр в 08:00
$1301
$1445 за человека
