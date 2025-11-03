Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Шымкенте с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Шымкенте, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
27 дек в 13:00
28 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
28 дек в 09:00
29 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
SIGMA BRÄU: как рождается настоящее крафтовое пиво Шымкента
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Проследить путь от зерна до бокала и попробовать несколько сортов пенного
Начало: У парка Абая
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
26 дек в 14:30
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Шымкент
    Ислам - увлеченный рассказчик, знаток города и его истории. Жаль время экскурсии было ограничено моим транзитом между Москвой и Китаем.
    читать дальше

    Многое просто физически не успели посмотреть. Но и за это время успели прогуляться, посетить выставку, съесть Шымкентский шашлык)) - почувствовать атмосферу, цвет и вкус города. Рекомендую. А если у вас будет больше времени, чем у меня, наверняка увезёте с собой больше впечатлений. P.S. Отдельное спасибо Исламу за помощь с багажом.

  • Д
    Денис
    19 сентября 2025
    Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
    Даша прекрасный рассказчик и удивительно приятная девушка с грамотной русской речью. Как человек, который тоже проводит экскурсии в Москве, могу
    читать дальше

    сказать, что мастерство Даши находится на очень высоком уровне, мы получили огромное удовольствие от общения и узнали много интересного. Как показатель-с нами были местные родственники, которые как будто впервые побывали в своем городе:) Желаем Даше успехов и хороших людей по жизни!

  • А
    Андрей
    20 октября 2024
    Добро пожаловать в Шымкент
    Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.

