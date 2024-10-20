Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пройти по следам средневековых торговцев и увидеть реку из легенды
Начало: ЖД вокзал
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
17 июн в 08:00
18 июн в 08:00
17 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей20 октября 2024Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «Самое главное»
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