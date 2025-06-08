Индивидуальная
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
Отправиться в насыщенное путешествие по югу Казахстана - к природе, истории, духовности
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9 июн в 08:00
17 500 ₽ за человека
Индивидуальная
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу
Открыть малоизвестные, но по-настоящему удивительные уголки Южного Казахстана
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Из Шымкента - в древние горы Каратау
Познакомиться с уникальной природой Южного Казахстана
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16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «На машине»
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