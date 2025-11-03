Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
«Оцените крупнейшую мечеть Южного Казахстана»
6 фев в 10:00
7 фев в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Пещера Акмечеть и заброшенный город Байжансай
Начало: Шымкент
142 500 ₸
150 000 ₸ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
«Пещера Ак мечеть — одно из самых необычных природных чудес Казахстана, её называют пещерой дракона»
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
17 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 ноября 2025Ислам - увлеченный рассказчик, знаток города и его истории. Жаль время экскурсии было ограничено моим транзитом между Москвой и Китаем.
- ААндрей20 октября 2024Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шымкенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Шымкенте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Шымкенту в феврале 2026
Сейчас в Шымкенте в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 142 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Шымкенте на 2026 год по теме «Святые места», 2 ⭐ отзыва, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель