Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Шымкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Шымкенте, цены от 7000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
«Оцените крупнейшую мечеть Южного Казахстана»
6 фев в 10:00
7 фев в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Пещера Акмечеть и заброшенный город Байжансай
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Пещера Акмечеть и заброшенный город Байжансай
Начало: Шымкент
142 500 ₸150 000 ₸ за всё до 2 чел.
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
«Пещера Ак мечеть — одно из самых необычных природных чудес Казахстана, её называют пещерой дракона»
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
17 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Шымкент
    Ислам - увлеченный рассказчик, знаток города и его истории. Жаль время экскурсии было ограничено моим транзитом между Москвой и Китаем.
    читать дальше

    Многое просто физически не успели посмотреть. Но и за это время успели прогуляться, посетить выставку, съесть Шымкентский шашлык)) - почувствовать атмосферу, цвет и вкус города. Рекомендую. А если у вас будет больше времени, чем у меня, наверняка увезёте с собой больше впечатлений. P.S. Отдельное спасибо Исламу за помощь с багажом.

  • А
    Андрей
    20 октября 2024
    Добро пожаловать в Шымкент
    Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шымкенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Шымкент;
  2. Пещера Акмечеть и заброшенный город Байжансай;
  3. Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента.
Какие места ещё посмотреть в Шымкенте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Шымкенту в феврале 2026
Сейчас в Шымкенте в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 142 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Шымкенте на 2026 год по теме «Святые места», 2 ⭐ отзыва, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель