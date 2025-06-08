Индивидуальная
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
Отправиться в насыщенное путешествие по югу Казахстана - к природе, истории, духовности
«Пещера Ак мечеть — одно из самых необычных природных чудес Казахстана, её называют пещерой дракона»
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
17 500 ₽ за человека
Индивидуальная
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу
Открыть малоизвестные, но по-настоящему удивительные уголки Южного Казахстана
«Это уникальное природное явление сразу погружает в атмосферу дикого, нетронутого края»
Завтра в 17:00
8 июн в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
Познакомиться с уникальной природой Южного Казахстана
«Рассказы — о древних письменах и природных особенностях Каратау»
9 июн в 08:00
10 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «Природа и пейзажи»
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