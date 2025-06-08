Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Шымкенте, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов Индивидуальная Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента Отправиться в насыщенное путешествие по югу Казахстана - к природе, истории, духовности «Пещера Ак мечеть — одно из самых необычных природных чудес Казахстана, её называют пещерой дракона» 17 500 ₽ за человека На машине Джиппинг 8 часов Индивидуальная На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу Открыть малоизвестные, но по-настоящему удивительные уголки Южного Казахстана «Это уникальное природное явление сразу погружает в атмосферу дикого, нетронутого края» 6000 ₽ за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Из Шымкента - в древние горы Каратау Познакомиться с уникальной природой Южного Казахстана «Рассказы — о древних письменах и природных особенностях Каратау» 16 000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Шымкента

Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «Природа и пейзажи»

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