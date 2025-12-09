Индивидуальная
до 6 чел.
Туркестан и его удивительные окрестности
Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку
Начало: Из отеля / места проживания в Туркестане
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 19 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры
Начало: У визит-центра
Завтра в 15:30
11 дек в 10:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Билеты
Köne Türkistan - древний Туркестан
Путешествие к духовным истокам Великого шёлкового пути (билеты включены)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 5 чел.
