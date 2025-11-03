-
Индивидуальная
до 6 чел.
Туркестан и его удивительные окрестности
Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку
Начало: Из отеля / места проживания в Туркестане
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
от 18 430 ₽
19 400 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Köne Türkistan - древний Туркестан
Путешествие к духовным истокам Великого Шёлкового пути (билеты включены)
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры
Начало: У визит-центра
4 ноя в 10:30
5 ноя в 15:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.
