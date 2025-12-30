Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры
Начало: У визит-центра
Завтра в 15:30
1 янв в 10:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Билеты
Köne Türkistan - древний Туркестан
Путешествие к духовным истокам Великого шёлкового пути (билеты включены)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 5 чел.
-
15%
Мини-группа
до 5 чел.
Туркестан: ключевые локации в пешем формате
Начало: Туркестан
25 500 ₸
30 000 ₸ за человека
