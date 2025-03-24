читать дальше

Гид был очень тактичным и внимательным, где надо оставлял меня на святых местах, не торопил. Мне очень понравился Арыстан Баб, а еще мы и в мечеть соседнюю дополнительно заехали. Очень интересное место силы городище Отрар, историческое. Я прямо напиталась энергией после этой экскурсии, набралась больше уверенности, спокойствия. Гаухар Ана понравилась конечно и мавзолей Яссави. В отель приехали вечером и я сразу уснула от такой приятной усталости. А потом уже сама дополнительно погуляла по вечернему Туркестану. Спасибо вам, что создаете такие интересные туры!