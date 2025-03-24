Мои заказы

Экскурсии проходящие только летом в Туркестане

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Туркестане, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Туркестан и его удивительные окрестности
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Туркестан и его удивительные окрестности
Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку
Начало: Из отеля / места проживания в Туркестане
7 мар в 09:00
8 мар в 09:00
от 19 400 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры
Начало: У визит-центра
7 мар в 10:30
8 мар в 14:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Köne Türkistan - древний Туркестан
Пешая
2 часа
Билеты
Köne Türkistan - древний Туркестан
Путешествие к духовным истокам Великого шёлкового пути (билеты включены)
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Egor
    24 марта 2025
    Туркестан и его удивительные окрестности
    Интересная и содержательная экскурсия, хорошо продумана и организована.
  • V
    Vera
    10 марта 2025
    Туркестан и его удивительные окрестности
    Экскурсия очень понравилась, была достаточно информативна, гид учитывал наши пожелания по небольшим отклонениям от маршрута. Все прошло отлично, благодарю за организацию!
  • М
    Маржан
    27 мая 2024
    Туркестан и его удивительные окрестности
    Очень интересная экскурсия! Антон нам в поездку предоставил гида Александра из своей команды и мы не прогадали. Замечательный человек и
    талантливый рассказчик. Столько историй про Туркестан, Отрар и Арыстанбаб, что не сосчитать. Причем с упором на конкретные факты, даты и события. Я открыла заново для себя историю города. Очень рекомендую эту экскурсию и гида Александра в частности!

    Очень интересная экскурсия! Антон нам в поездку предоставил гида Александра из своей команды и мы не прогадали. Замечательный человек и
  • Ж
    Жанар
    29 февраля 2024
    Туркестан и его удивительные окрестности
    Путешествие в Туркестан оказалось незабываемым благодаря отличному гиду, комфортной машине и радушному организатору Антону. Посетили Отрар, АрыстанБаб и мавзолей Яссави - святые места, наполненные историей и духовностью. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир древних культур и традиций.
    Путешествие в Туркестан оказалось незабываемым благодаря отличному гиду, комфортной машине и радушному организатору Антону. Посетили Отрар, АрыстанБаб и мавзолей Яссави - святые места, наполненные историей и духовностью. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир древних культур и традиций.
  • А
    Айнаш
    3 февраля 2024
    Туркестан и его удивительные окрестности
    Антон, спасибо вам! Я в восторге! Мне все понравилось. Все прошло по плану, не торопясь. Очень хороший гид, комфортный транспорт.
    Гид был очень тактичным и внимательным, где надо оставлял меня на святых местах, не торопил. Мне очень понравился Арыстан Баб, а еще мы и в мечеть соседнюю дополнительно заехали. Очень интересное место силы городище Отрар, историческое. Я прямо напиталась энергией после этой экскурсии, набралась больше уверенности, спокойствия. Гаухар Ана понравилась конечно и мавзолей Яссави. В отель приехали вечером и я сразу уснула от такой приятной усталости. А потом уже сама дополнительно погуляла по вечернему Туркестану. Спасибо вам, что создаете такие интересные туры!

    Антон, спасибо вам! Я в восторге! Мне все понравилось. Все прошло по плану, не торопясь. Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Туркестану в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туркестане
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Туркестан и его удивительные окрестности;
  2. Тайны древнего Туркестана: путь через века;
  3. Köne Türkistan - древний Туркестан.
Сколько стоит экскурсия по Туркестану в марте 2026
Сейчас в Туркестане в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 19 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
