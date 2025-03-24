Индивидуальная
до 6 чел.
Туркестан и его удивительные окрестности
Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку
Начало: Из отеля / места проживания в Туркестане
7 мар в 09:00
8 мар в 09:00
от 19 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры
Начало: У визит-центра
7 мар в 10:30
8 мар в 14:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Köne Türkistan - древний Туркестан
Путешествие к духовным истокам Великого шёлкового пути (билеты включены)
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEgor24 марта 2025Интересная и содержательная экскурсия, хорошо продумана и организована.
- VVera10 марта 2025Экскурсия очень понравилась, была достаточно информативна, гид учитывал наши пожелания по небольшим отклонениям от маршрута. Все прошло отлично, благодарю за организацию!
- ММаржан27 мая 2024Очень интересная экскурсия! Антон нам в поездку предоставил гида Александра из своей команды и мы не прогадали. Замечательный человек и
- ЖЖанар29 февраля 2024Путешествие в Туркестан оказалось незабываемым благодаря отличному гиду, комфортной машине и радушному организатору Антону. Посетили Отрар, АрыстанБаб и мавзолей Яссави - святые места, наполненные историей и духовностью. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир древних культур и традиций.
- ААйнаш3 февраля 2024Антон, спасибо вам! Я в восторге! Мне все понравилось. Все прошло по плану, не торопясь. Очень хороший гид, комфортный транспорт.
