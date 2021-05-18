Полезная информация о Найроби
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Местное время в Найроби
22:3819
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Найроби
|По-английски
|Nairobi
|Это столица
|Найроби является столицей Кении
|Население города
|2 750 547 чел.
|Аэропорты
|Джомо Кеньятта NBO, Вилсон WIL
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|1 684 м. от уровня моря
Где находится Найроби на карте
Найроби