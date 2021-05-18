Всё о Найроби

Полезная информация о Найроби

Что нужно знать о Найроби: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Найроби
22:3819
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаНайроби
По-английскиNairobi
Это столицаНайроби является столицей Кении
Население города2 750 547 чел.
АэропортыДжомо Кеньятта NBO, Вилсон WIL
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота1 684 м. от уровня моря

Где находится Найроби на карте

Найроби фото города
Найроби

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Найроби

Расписание авиа-рейсов