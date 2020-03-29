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О коронавирусе в Кипре на 30 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кипре на сегодня по данным 30 марта 2020: 214 заражено, 6 умерло, 15 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира
Заразились в Кипре за всё время
214
+35 за
29 марта 2020
Выздоровели
15
Умерли
6+1
Летальность
2.8%
В критическом состоянии
3

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. При этом в Кипре находится 0.03% (214 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 3 из них в критическом состоянии, 6 умерло, 15 выздоровело, а всего инфицированных осталось 193 человека. Самого первого зараженного человека в Кипре выявили 8 марта 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Кипре

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Кипре

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Кипра по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
29 мар 202021435610.52%15193+34
28 мар 202017917515159+17
27 мар 202016216521.41%1511142+3
26 мар 202014614341139+13
25 мар 2020132833126+8
24 мар 20201248321.69%3118+6
23 мар 20201162113112+21
22 мар 20209511111.1%3391+7
21 мар 202084170084+17
19 мар 202067180067+18
18 мар 20204930049+3
17 мар 202046130046+13
16 мар 20203370033+7
14 мар 202026120026+12
13 мар 20201480014+8
11 мар 202063006+3
10 мар 202031003+1
9 мар 202022002+2
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Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Статистика заражений в 199 странах мира

В таблице показаны изменения и данные на дату их получения в соотношении с прошедшим днём, сейчас это 29 марта 2020

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
Мир		721 412607063395633044.71%15100411589536452+45813
1
США		141 8542037624754491.74%44353363134944+16564
2
Италия		97 68952171077975611.03%1303064673880+3815
3
Китай		82 122123330454.02%755824823236-364
4
Испания		80 110687568038218.49%14709242458598+3630
5
Германия		62 09544005411080.87%921173052343+3562
6
Франция		40 708260326112946.41%7226150230871+807
7
Иран		38 309290126401236.89%1239171223278+2066
8
Великобритания		19 780246812312106.22%15118398+2258
9
Швейцария		14 829753300362.02%15956512934+652
10
Нидерланды		10 93011117721327.06%2532479905+732
11
Бельгия		10 8361702431783.98%13592969046+1328
12
Южная Корея		958310515281.59%50332224398-125
13
Турция		92171815131231.42%105358981+1757
14
Австрия		878851786180.98%4792548223+245
15
Канада		63207446541.03%5731075682+633
16
Португалия		5962792119192%435800+773
17
Норвегия		42842692520.58%74252+267
18
Бразилия		4256352136253.2%64114+327
19
Израиль		42476281530.35%132434100+582
20
Австралия		41635231730.41%2443902+520
21
Швеция		370025311052.97%163574+248
22
Чехия		28171861650.57%112790+181
23
Ирландия		261520046101.76%52564+190
24
Дания		25641987272.81%73162419+175
25
Малайзия		24701503581.42%388682047+74
26
Чили		2139230710.33%75142057+215
27
Люксембург		19501192131.08%401889+116
28
Эквадор		192410158103.01%31863+91
29
Япония		18661735422.89%424201388+151
30
Польша		18622242241.18%71833+220
31
Румыния		18153634362.37%206671566+290
32
Пакистан		15971021420.88%291554+100
33
Россия		1534270840.52%64151462+251
34
Филиппины		14183437135.01%4271305+333
35
Таиланд		1388143710.5%971284+142
36
Саудовская Аравия		129996840.62%66291225+63
37
Индонезия		1285130114128.87%6451107+113
38
ЮАР		128093210.16%311247+92
39
Финляндия		1240731120.89%101219+71
40
Греция		1156953973.37%521065+88
41
Индия		1024372732.64%9511902+23
42
Исландия		10205720.2%13521883+36
43
Панама		98920324102.43%42961+191
44
Доминикана		85914039114.54%3817+129
45
Перу		8521811822.11%16818+179
46
Мексика		8481311641.89%4828+127
47
Сингапур		84442310.36%21214629+27
48
Аргентина		8201302022.44%9119709+109
49
Сербия		741821331.75%4242686+37
50
Словения		730461121.51%10709+44
51
Хорватия		71356610.84%527655+48
52
Колумбия		702941041.42%10682+90
53
Эстония		67934320.44%20656+32
54
Гонконг		64140.62%118519
55
Катар		6344410.16%483585+41
56
Египет		609334046.57%13211437+18
57
ОАЭ		570102310.53%586509+95
58
Ирак		54741427.68%14312362+29
59
Новая Зеландия		51463110.19%566457+56
60
Алжир		511573126.07%31449+55
61
Бахрейн		4992340.8%2727223+16
62
Марокко		479772615.43%132440+74
63
Украина		4751191012.11%61459+117
64
Литва		4606671.52%1452+66
65
Ливан		438261022.28%30398+24
66
Армения		42417320.71%30391+15
67
Венгрия		408651323.19%34361+63
68
Латвия		3474201346+42
69
Болгария		34615812.31%143324+11
70
Андорра		33426631.8%1327+23
71
Босния и Герцеговина		32365611.86%83309+61
72
Коста-Рика		3141920.64%3309+19
73
Словакия		3142202312+22
74
Тунис		3123482.56%2302+34
75
Уругвай		30430110.33%0303+29
76
Тайвань		29815311.01%399256+5
77
Казахстан		2845610.35%204263+52
78
Молдавия		2633220.76%2259+32
79
Македония		25918622.32%3250+16
80
Иордания		25913321.16%18238+11
81
Кувейт		255200673188+17
82
Сан-Марино		224229.82%6196
83
Буркина Фасо		222151215.41%232187+12
84
Кипр		21435612.8%15193+34
85
Албания		21215104.72%332169+13
86
Азербайджан		2092741.91%15190+27
87
Вьетнам		194200254169+16
88
Реюньон		18301182
89
Оман		16715023144+15
90
Кот д'Ивуар		16564110.61%41160+62
91
Фарерские острова		15907089
92
Гана		1521153.29%2145+11
93
Мальта		151202149+2
94
Узбекистан		1444021.39%72135+38
95
Сенегал		142120279115+3
96
Куба		1392032.16%4132+20
97
Камерун		13948644.32%53128+41
98
Бруней		126610.79%34991-3
99
Афганистан		1201043.33%2114+10
100
Венесуэла		119312.52%3977-1
101
Шри-Ланка		117410.85%112105+2
102
Нигерия		1112210.9%3107+22
103
Гондурас		11015322.73%3104+13
104
Палестинские территории		1091110.92%1890+11
105
Маврикий		1075312.8%0104+4
106
Гваделупа		10643.77%1785
107
Камбоджа		1034021882-4
108
Беларусь		9403262
109
Косово		94311.06%192+3
110
Мартиника		9311.08%092
111
Грузия		911018473-3
112
Черногория		85111.18%084+1
113
Киргизия		84260084+26
114
Демократическая Республика Конго		8116829.88%271+14
115
Боливия		817111.23%080+6
116
Тринидад и Тобаго		78433.85%174+4
117
Руанда		70100070+10
118
Гибралтар		6501451
119
Майотта		630063
120
Парагвай		59335.08%155+3
121
Лихтенштейн		560056
122
Аруба		500149
123
Бангладеш		48510.42%1528
124
Монако		464112.17%144+3
125
Французская Гвиана		430637
126
Кения		42412.38%140+4
127
Остров Мэн		420042
128
Мадагаскар		39130039+13
129
Макао		3701027
130
Гватемала		3412.94%1023
131
Уганда		3330033+3
132
Барбадос		3370033+7
133
Ямайка		32213.13%229+2
134
Французская Полинезия		300030
135
Замбия		2910029+1
136
Того		2514%123
137
Сальвадор		2450024+5
138
Бермуды		220220
139
Эфиопия		2150120+5
140
Конго		19150019+15
141
Мали		18115.56%017-1
142
Нигер		18815.56%017+8
143
Джибути		1840018+4
144
Мальдивы		17101344-3
145
Гвинея		1680016+8
146
Новая Каледония		150015
147
Гаити		15701114+6
148
Танзания		140113
149
Багамы		1440113+4
150
Каймановы острова		1218.33%011
151
Экваториальная Гвинея		120012
152
Монголия		120012
153
Эритрея		1260012+6
154
Сен-Мартен		110011
155
Доминика		110011
156
Намибия		113029+3
157
Мьянма		1020010+2
158
Гренландия		10028
159
Гренада		92009+2
160
Свазиленд		9009
161
Сирия		941111.11%08+3
162
Сент-Люсия		96018+6
163
Мозамбик		8008
164
Кюрасао		8112.5%25
165
Суринам		8008
166
Лаос		8008
167
Гайана		8112.5%07
168
Сейшельские Острова		8008
169
Ливия		85008+5
170
Зимбабве		7114.29%06
171
Антигуа и Барбуда		7007
172
Габон		7114.29%06
173
Ангола		722228.57%05
174
Ватикан		6006
175
Судан		61116.67%05+1
176
Бенин		6006
177
Кабо-Верде		61116.67%05+1
178
Синт-Мартен		6006
179
Мавритания		50223-2
180
Монтсеррат		5005
181
Фиджи		5005
182
Непал		5014
183
Сен-Бартельми		5005
184
Бутан		41004+1
185
Никарагуа		4125%03
186
Гамбия		41125%03+1
187
Теркс и Кайкос		4004
188
Чад		3003
189
Сомали		3003
190
Либерия		3003
191
ЦАР		3003
192
Сент-Китс и Невис		2002
193
Ангилья		2002
194
Виргинские острова, Британские		2002
195
Гвинея-Биссау		2002
196
Белиз		2002
197
Папуа Новая Гвинея		1001
198
Тимор-Лесте		1001
199
Сент-Винсент и Гренадины		1010
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