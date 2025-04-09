Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замок Колосси, древний Курион и место рождения Афродиты на уникальной экскурсии из Ларнаки
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Индивидуальная
Экскурсия Чудеса Святого Исцеления: уникальные святыни и храмы Ларнаки
Погрузитесь в историю Кипра, посетив древние святыни и храмы на экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Археологический комплекс Китий»
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