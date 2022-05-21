Храм Святого Лазаря

Начнём мы свой путь с места, откуда началось христианство Кипра — с храма Святого Лазаря. Сюда, в древний Китион (ныне Ларнака), прибыл после своего воскрешения друг Христов — Лазарь. Здесь он начал проповедовать благодать Христовой веры. И именно здесь в 47 году н. э. Апостол Варнава рукоположил Лазаря на архиепископство Китиона. После своего воскрешения Лазарь жил еще 30 лет и приложил немало сил в распространении христианства на острове и помогал всем страждущим в исцелении. Сегодня к мощам святого приходят с молитвами о здоровье родных и близких в случае тяжелого недуга.

Монастырь Святой Фёклы

От храма Святого Лазаря наш путь будет лежать к монастырю Святой Феклы. Согласно преданию, этот монастырь был основан Святой Еленой ещё в IV веке, по пути её возвращения из Иерусалима в Константинополь. В предании говорится, что во время её молитвы из-под земли забил целебный источник, который до сих пор существует на территории монастыря и исцеляет жаждущих от глазных болезней. Над ним и повелела святая Елена воздвигнуть храм, который посвятила первомученице Фекле. Сегодня под алтарём храма имеется источник целебной грязи, которая чудесным образом исцеляет от кожных заболеваний.

Церковь Святых Киприана и Иустины

Продолжая наш путь, мы отправимся в деревню Менико, к святым стенам храма Киприана и Иустины. Сюда устремляются паломники со всего мира, ища защиты от сглаза и порчи. В православной истории житие этих Святых поистине чудесно, хотя и очень печально. Предания веков ведают нам, как долог и труден был путь в лоно церкви могущественного волхователя Киприана.

Как бессильны оказались его языческие чары перед непоколебимой верой праведницы Иустины. Познав истинную силу христианской веры, Киприан раскаялся в своих грехах и принял христианство. За свою истинную веру Киприан и Иустина, перенеся множество пыток, умерли смертью мучеников. Здесь святые отцы Киприан и Савас проведут для вас священный обряд.

Монастырь Святого Ираклидия

Следующей нашей остановкой станет женский монастырь Святого Ираклидия. Сия обитель была сооружена рядом с гробницей Святого. Он был сыном языческого жреца, учеником и последователем апостолов Павла, Варнавы и Марка, ими же рукоположен в епископы Тамассоса. После мученической смерти, в возрасте 60 лет, был погребён в пещере, в которой жил и откуда проповедовал Евангелие. Считается, что если спуститься в пещерную келью и лечь на сохранившееся ложе отшельника, Святой Ираклидий поможет в исцелении заболеваний позвоночника.

Монастырь Святого Пантелеимона

Далее мы отправимся на высокий холм, откуда открывается потрясающий вид на долину Морфу. Здесь находится монастырь Святого Пантелеимона, в стенах которого расположилась тихая женская обитель. Довольно туманна история этого монастыря, посвящённого святому целителю, предположительная дата его основания пятнадцатый век. Святой Пантелеймон покровительствует врачам и помогает всем страждущим. Считается, что именно здесь самый сильный целебный источник на острове.

Традиционная таверна

По дороге в горы к следующей обители, мы сделаем остановку в уникальной самобытной деревне Фикарду, которая целиком находится под охраной департамента древностей, как памятник фольклорной архитектуры XVIII века. В этой удивительной деревне у вас будет возможность подкрепиться в традиционной кипрской таверне.

Монастырь Махерас

Мы продолжим свой путь к последнему, но истинно значимому месту нашего путешествия. Свои ворота нам распахнёт Монастырь Махерас, который был основан в конце XII столетия и является одним из трёх ставропигиальных монастырей на Кипре. Основная святыня хранящаяся здесь — чудотворная икона Богородицы Махериотиссы, написана Святым Апостолом Лукой Евангелистом. Монахи этого монастыря чрезвычайно благочестивы и соблюдают монашеский обет так же строго, как и монахи на горе Афон в Греции. Милостивая икона Божьей Матери помогает всем просящим в исцелении недугов.

На этом долгий путь подходит к концу. Мы искренне постараемся, чтобы вам было комфортно и у вас остались лишь добрые чувства и приятные воспоминания от путешествия по святым обителям и храмам православного Кипра.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест.

Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 50 км; Высота подъёма: до 1250 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.