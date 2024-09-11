Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пафос
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии
Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Национальный парк Акамас
Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Магические фонтаны: лабиринт, Мыс Каво Греко и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир приключений: от лабиринта Минотавра до волшебного шоу танцующих фонтанов на восточном побережье Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту в Никосии: исключительное путешествие
Планируйте своё путешествие по Никосии с нами! Ваш идеальный маршрут с учётом всех пожеланий и интересов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Водная прогулка
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом: уникальный опыт
Погрузитесь в мир рыбалки на басса в Никосии. Уникальный шанс научиться у чемпиона Кипра, насладиться природой и гарантированно получить улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Пиратские пещеры и легенды
Приглашаем на увлекательное путешествие по легендарным местам Никосии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Никосии: культура и кулинария Кипра
Приглашаем на уникальное путешествие по Никосии, где вы не только увидите красоты Кипра, но и попробуете настоящие кипрские деликатесы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна11 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Мы узнали много нового и интересного: История и современность Кипра, а также древний Пафос оставил яркие впечатления! Увидели все запланированные достопримечательности по программе, даже поплавали в бухте Афродиты! Мы очень довольны!
- ЕЕлена13 августа 2022Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Морские пещеры»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
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