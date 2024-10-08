Горы Троодос – экскурсии в Никосии

Найдено 7 экскурсий в категории «Горы Троодос» в Никосии на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни
Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Троодос - душа Кипра
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Волшебные горные деревушки
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра
Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Покоряя море и горы
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы Никосии: от серфинга до гастрономии
Присоединяйтесь к нам в путешествии, где вы научитесь серфингу, насладитесь кипрской кухней и познакомитесь с историей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: глубокое погружение в историю
Путешествие в сердце Кипра: горы Троодос, духовные святыни и вдохновляющие пейзажи ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Никосии: культура и кулинария Кипра
Приглашаем на уникальное путешествие по Никосии, где вы не только увидите красоты Кипра, но и попробуете настоящие кипрские деликатесы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Троодос - душа Кипра
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Откройте для себя величественные горы Троодос, древние монастыри и живописные деревни. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    8 октября 2024
    Троодос - душа Кипра
    Экскурсия получилась просто великолепной. С нами была гид Алена. Эта хрупкая девушка с легкостью возила нас по горным дорогам, рассказывая
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    об истории и современности Кипра. Сама экскурсия получилось очень насыщенной. Море впечатлений. Это и знакомство с горным колоритом, и паломничество, и незабываемый вкус кофе и вина! А еще это горный свежий воздух, узкие улочки, усыпанные яркими цветами, роскошный гранат, свисающий с веток, и, главное, такие душевные жители Кипра! Всем советую! Никто не сможет остаться равнодушным и захочет вернуться сюда еще)

  • И
    Ирина
    25 мая 2023
    Троодос - душа Кипра
    Всё понравилось, спасибо!
  • В
    Валентина
    21 ноября 2022
    Троодос - душа Кипра
    Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
  • Г
    Гринберг
    13 сентября 2022
    Гурмэ-вояж по Кипру
    5 звезд водителю, экскурсоводу меньше. поездку нужно переименовать, это не гурме трип, а поездка по горам Кипра

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Горы Троодос»

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  3. Волшебные горные деревушки
  4. Покоряя море и горы
  5. Троодос - по стопам Святых Апостолов
Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
Сейчас в Никосии в категории "Горы Троодос" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 290 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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