Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Никосии на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Вкусная обзорная экскурсия Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни» Расписание: Ежедневно в 09:00 €300 за всё до 4 чел. На автобусе 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Тайны замков Северного Кипра Откройте для себя удивительные замки Северного Кипра, начиная с Никосии. Узнайте легенды и истории, скрытые за стенами этих древних крепостей Начало: Ваш отель, любой город Кипра «После этого мы осмотрим городскую крепость — одну из основных достопримечательностей Фамагусты» Расписание: Ежедневно €410 за всё до 5 чел. На машине 5.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Никосии - на Северный Кипр Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру «В этой поездке вы познакомитесь с тремя самыми живописными точками северной части острова» €240 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Никосии

