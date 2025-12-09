Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Откройте для себя удивительные замки Северного Кипра, начиная с Никосии. Узнайте легенды и истории, скрытые за стенами этих древних крепостей
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
«После этого мы осмотрим городскую крепость — одну из основных достопримечательностей Фамагусты»
Расписание: Ежедневно
€410 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
«В этой поездке вы познакомитесь с тремя самыми живописными точками северной части острова»
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
