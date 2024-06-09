1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра
Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии
Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Полёт на самолёте над Кипром - незабываемое приключение
Насладитесь незабываемым полётом на самолёте над Кипром! Уникальная возможность увидеть остров с высоты и даже попробовать себя в роли пилота
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по зеленым уголкам Кипра
Погрузитесь в мир кипрских вкусов с экскурсией по горам Троодоса. Дегустации местных деликатесов и вин сделают ваш день незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Необычные»
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