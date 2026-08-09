Путешествие начинается в Никосии, где после паспортного контроля вы отправитесь в горы Пентадактилос. Первая остановка - замок Святого Иллариона, известный своими легендами и панорамными видами. Далее путь лежит к крепости Кирении, сохранившей тайны византийских времён. После обеда в ресторане с видом на море, экскурсия продолжится в Фамагусте, где вы увидите знаменитый «Город-призрак» Варошу и городскую крепость

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кипр: Уникальный Остров Истины

Кипр – удивительный остров, который в результате конфликта в 1974 году был разделён демаркационной линией на две части. Это разделение привело к тому, что по разные стороны линии оказались две общины, существовавшие в мире и согласии на протяжении многих столетий.

Две Общины

На южной стороне, именуемой греческой, проживает община греко-киприотов, а на северной - турко-киприотов. В результате оккупации, 37% острова оказались под контролем Турции, где расположены удивительные образцы византийской архитектуры - крепости, замки, монастыри и храмы. На сегодняшний день военные действия остались в прошлом, и обе стороны находятся в процессе мирных переговоров. Это открывает перед нами возможность посетить поистине восхитительные места.

Наше Путешествие

Начнём наше путешествие в столице Кипра – Никосии. Пройдя паспортный контроль, мы окажемся в "другой стране" и отправимся вглубь веков истории.

Крепость Святого Иллариона

Первой остановкой станет замок Святого Иллариона, расположенный на высоте 741 метра. По пути вас ждет множество легенд об этом удивительном месте, а также великолепные виды на киренийское побережье. Вы сможете:

Посетить покои короля и королевы;

Заглянуть в средневековые казармы;

Узнать песни рыцарских преданий и печальную историю принца.

При удачной погоде вам повезет увидеть побережье Анталии, которое находится всего в 65 километрах от Кипра.

Крепость Кирении

После замка мы направимся к мощной крепости Кирении, существовавшей ещё в период Древнего Рима. Самые старые части укреплений относятся к VII веку. Именно тогда византийцы построили крепость для защиты гавани от арабских нападений. На её территории расположен "Музей Затонувшего Корабля", в котором хранится уникальный корабль, потерпевший крушение ещё до нашей эры. Вы также увидите артефакты из разных исторических периодов.

Обед в Турецком Ресторане

После посещения крепости мы проедем вдоль северного побережья и сделаем остановку на обед в ресторане с турецкой кухней. С террасы открывается захватывающий вид на море и горы Пентадактилос.

Фамагуста: Затерянный Город

Следующей остановкой станет город Фамагуста. Первым делом мы подойдём к знаменитому "Городу-призрака" Вароши, который с 1974 года заброшен и постепенно разрушается.

Городская Крепость

Затем мы осмотрим городскую крепость, одно из основных достопримечательностей Фамагусты, с внушительными стенами высотой 17 метров. Особенное внимание стоит уделить башне «Отелло» - месту трагических событий, ставших основой произведения Шекспира.

Собор Святого Николая

В историческом центре мы посетим собор Святого Николая, ныне превращенный в мечеть, с прототипом от Собора Парижской Богоматери. Если останется время, есть возможность увидеть раскопки древнего города-государства Саламина и гробницу апостола Варнавы.

Возвращение Домой

Насладившись тайнами и легендами Северного Кипра, мы отправимся домой. Комфортный автомобиль быстро доставит вас обратно в отель, а завораживающие пейзажи за окном подытожат ваше незабываемое путешествие.