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Тайны замков Северного Кипра

Откройте для себя удивительные замки Северного Кипра, начиная с Никосии. Узнайте легенды и истории, скрытые за стенами этих древних крепостей
Путешествие начинается в Никосии, где после паспортного контроля вы отправитесь в горы Пентадактилос. Первая остановка - замок Святого Иллариона, известный своими легендами и панорамными видами. Далее путь лежит к крепости Кирении, сохранившей тайны византийских времён.

После обеда в ресторане с видом на море, экскурсия продолжится в Фамагусте, где вы увидите знаменитый «Город-призрак» Варошу и городскую крепость

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные замки и крепости
  • 🌄 Восхитительные пейзажи
  • 📜 Легенды и истории
  • 🍽 Турецкая кухня
  • 🏙 Город-призрак Вароша
Тайны замков Северного Кипра
Тайны замков Северного Кипра
Тайны замков Северного Кипра

Что можно увидеть

  • Замок Святого Иллариона
  • Крепость Кирении
  • Город Фамагуста
  • Город-призрак Вароша

Описание экскурсии

Кипр: Уникальный Остров Истины

Кипр – удивительный остров, который в результате конфликта в 1974 году был разделён демаркационной линией на две части. Это разделение привело к тому, что по разные стороны линии оказались две общины, существовавшие в мире и согласии на протяжении многих столетий.

Две Общины

На южной стороне, именуемой греческой, проживает община греко-киприотов, а на северной - турко-киприотов. В результате оккупации, 37% острова оказались под контролем Турции, где расположены удивительные образцы византийской архитектуры - крепости, замки, монастыри и храмы. На сегодняшний день военные действия остались в прошлом, и обе стороны находятся в процессе мирных переговоров. Это открывает перед нами возможность посетить поистине восхитительные места.

Наше Путешествие

Начнём наше путешествие в столице Кипра – Никосии. Пройдя паспортный контроль, мы окажемся в "другой стране" и отправимся вглубь веков истории.

Крепость Святого Иллариона

Первой остановкой станет замок Святого Иллариона, расположенный на высоте 741 метра. По пути вас ждет множество легенд об этом удивительном месте, а также великолепные виды на киренийское побережье. Вы сможете:

  • Посетить покои короля и королевы;
  • Заглянуть в средневековые казармы;
  • Узнать песни рыцарских преданий и печальную историю принца.

При удачной погоде вам повезет увидеть побережье Анталии, которое находится всего в 65 километрах от Кипра.

Крепость Кирении

После замка мы направимся к мощной крепости Кирении, существовавшей ещё в период Древнего Рима. Самые старые части укреплений относятся к VII веку. Именно тогда византийцы построили крепость для защиты гавани от арабских нападений. На её территории расположен "Музей Затонувшего Корабля", в котором хранится уникальный корабль, потерпевший крушение ещё до нашей эры. Вы также увидите артефакты из разных исторических периодов.

Обед в Турецком Ресторане

После посещения крепости мы проедем вдоль северного побережья и сделаем остановку на обед в ресторане с турецкой кухней. С террасы открывается захватывающий вид на море и горы Пентадактилос.

Фамагуста: Затерянный Город

Следующей остановкой станет город Фамагуста. Первым делом мы подойдём к знаменитому "Городу-призрака" Вароши, который с 1974 года заброшен и постепенно разрушается.

Городская Крепость

Затем мы осмотрим городскую крепость, одно из основных достопримечательностей Фамагусты, с внушительными стенами высотой 17 метров. Особенное внимание стоит уделить башне «Отелло» - месту трагических событий, ставших основой произведения Шекспира.

Собор Святого Николая

В историческом центре мы посетим собор Святого Николая, ныне превращенный в мечеть, с прототипом от Собора Парижской Богоматери. Если останется время, есть возможность увидеть раскопки древнего города-государства Саламина и гробницу апостола Варнавы.

Возвращение Домой

Насладившись тайнами и легендами Северного Кипра, мы отправимся домой. Комфортный автомобиль быстро доставит вас обратно в отель, а завораживающие пейзажи за окном подытожат ваше незабываемое путешествие.

Ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы Пентадактилос
  • Замок Св. Иллариона
  • Город Кирения
  • Киренийская крепость
  • Ресторан «Буффавенто»
  • Город Фамагуста
  • «Город призрак» - Вароша
  • Крепость Фамагусты
  • Замок «Отелло»
  • Собор Св. Николая
  • Монастырь Апостола Варнавы
  • Древний город-государство Саламин
  • Панорамные площадки
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
Что не входит в цену
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в замки, крепости и археологические парки
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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