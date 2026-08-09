После обеда в ресторане с видом на море, экскурсия продолжится в Фамагусте, где вы увидите знаменитый «Город-призрак» Варошу и городскую крепость
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки и крепости
- 🌄 Восхитительные пейзажи
- 📜 Легенды и истории
- 🍽 Турецкая кухня
- 🏙 Город-призрак Вароша
Что можно увидеть
- Замок Святого Иллариона
- Крепость Кирении
- Город Фамагуста
- Город-призрак Вароша
Описание экскурсии
Кипр: Уникальный Остров Истины
Кипр – удивительный остров, который в результате конфликта в 1974 году был разделён демаркационной линией на две части. Это разделение привело к тому, что по разные стороны линии оказались две общины, существовавшие в мире и согласии на протяжении многих столетий.
Две Общины
На южной стороне, именуемой греческой, проживает община греко-киприотов, а на северной - турко-киприотов. В результате оккупации, 37% острова оказались под контролем Турции, где расположены удивительные образцы византийской архитектуры - крепости, замки, монастыри и храмы. На сегодняшний день военные действия остались в прошлом, и обе стороны находятся в процессе мирных переговоров. Это открывает перед нами возможность посетить поистине восхитительные места.
Наше Путешествие
Начнём наше путешествие в столице Кипра – Никосии. Пройдя паспортный контроль, мы окажемся в "другой стране" и отправимся вглубь веков истории.
Крепость Святого Иллариона
Первой остановкой станет замок Святого Иллариона, расположенный на высоте 741 метра. По пути вас ждет множество легенд об этом удивительном месте, а также великолепные виды на киренийское побережье. Вы сможете:
- Посетить покои короля и королевы;
- Заглянуть в средневековые казармы;
- Узнать песни рыцарских преданий и печальную историю принца.
При удачной погоде вам повезет увидеть побережье Анталии, которое находится всего в 65 километрах от Кипра.
Крепость Кирении
После замка мы направимся к мощной крепости Кирении, существовавшей ещё в период Древнего Рима. Самые старые части укреплений относятся к VII веку. Именно тогда византийцы построили крепость для защиты гавани от арабских нападений. На её территории расположен "Музей Затонувшего Корабля", в котором хранится уникальный корабль, потерпевший крушение ещё до нашей эры. Вы также увидите артефакты из разных исторических периодов.
Обед в Турецком Ресторане
После посещения крепости мы проедем вдоль северного побережья и сделаем остановку на обед в ресторане с турецкой кухней. С террасы открывается захватывающий вид на море и горы Пентадактилос.
Фамагуста: Затерянный Город
Следующей остановкой станет город Фамагуста. Первым делом мы подойдём к знаменитому "Городу-призрака" Вароши, который с 1974 года заброшен и постепенно разрушается.
Городская Крепость
Затем мы осмотрим городскую крепость, одно из основных достопримечательностей Фамагусты, с внушительными стенами высотой 17 метров. Особенное внимание стоит уделить башне «Отелло» - месту трагических событий, ставших основой произведения Шекспира.
Собор Святого Николая
В историческом центре мы посетим собор Святого Николая, ныне превращенный в мечеть, с прототипом от Собора Парижской Богоматери. Если останется время, есть возможность увидеть раскопки древнего города-государства Саламина и гробницу апостола Варнавы.
Возвращение Домой
Насладившись тайнами и легендами Северного Кипра, мы отправимся домой. Комфортный автомобиль быстро доставит вас обратно в отель, а завораживающие пейзажи за окном подытожат ваше незабываемое путешествие.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Пентадактилос
- Замок Св. Иллариона
- Город Кирения
- Киренийская крепость
- Ресторан «Буффавенто»
- Город Фамагуста
- «Город призрак» - Вароша
- Крепость Фамагусты
- Замок «Отелло»
- Собор Св. Николая
- Монастырь Апостола Варнавы
- Древний город-государство Саламин
- Панорамные площадки
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в замки, крепости и археологические парки