Программа

Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова. Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри.

Экскурсия начнется в церкви Святых Киприана и Иустинии XVI века в деревне Менико. Здесь поется молебен об исцелении от порчи, сглаза и колдовства. Следующей остановкой в нашей поездке станет пещерная церковь Панагия Хрисополитисса, освященная в честь «Нашей Госпожи золотой пещеры». Церковь находится в природной пещере из песчаника, которую специально расширили для того, чтобы установить здесь апсиду, притвор и ризницы. На сегодняшний день в церкви хранится животворящая икона Девы Марии, к которой обращаются за помощью в период засухи.

Далее мы отправимся в мужской монастырь Ставровуни — один из самых древних монастырей Кипра, основанный матерью византийского императора Константина Великого. Здесь хранится частица Животворящего Креста, на котором был распят Иисус. Монастырь построен на вершине горы на высоте 700 м над уровнем моря, откуда открываются панорамные виды на весь остров.

Наша поездка завершится в монастыре Святого Георгия Аламана недалеко от Лимассола. Монастырь был основан в XII веке преподобным Георгием — монахом-отшельником, бежавшим из захваченной мусульманами Святой Земли. Впоследствии Георгий был причислен к лику святых, а монастырь в его честь известен своей ухоженностью и святым источником целебной воды.

Транспорт, на котором проводятся экскурсии: