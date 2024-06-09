1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии
Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри»
Расписание: По запросу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Мыс Греко: от Лефкары до Протараса через Айя-Напу
Погрузитесь в культурное наследие Кипра, посетив живописные деревни, древние храмы и великолепные природные заповедники
Начало: Ваш отель
«Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке — главной мусульманской святыне острова»
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Южный Троодос: святыни, горы и традиции Кипра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив его святыни, горные деревушки и насладившись вкусом местных вин
Начало: Ваш отель
«Достойным завершением экскурсии станет прогулка по уютным улочкам деревушки Омодос, где находится храм Животворящего Креста, основанный, согласно преданию, равноапостольной царицей Еленой»
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по горному массиву Троодос: монастыри, пейзажи и традиции
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией Сердце Троодоса: горные виды, духовные святыни и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по горному массиву Троодоса: удивительные горные пейзажи, посещение монастырей Киккос и Троодитисса, фото на смотровых площадках»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Святые места»
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