Найдено 4 экскурсии в категории « Святые места » в Никосии на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 8 часов Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии Начало: Ваш отель «Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри» Расписание: По запросу от € 300 за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Экскурсия на Мыс Греко: от Лефкары до Протараса через Айя-Напу Погрузитесь в культурное наследие Кипра, посетив живописные деревни, древние храмы и великолепные природные заповедники Начало: Ваш отель «Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке — главной мусульманской святыне острова» Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 300 за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Экскурсия в Южный Троодос: святыни, горы и традиции Кипра Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив его святыни, горные деревушки и насладившись вкусом местных вин Начало: Ваш отель «Достойным завершением экскурсии станет прогулка по уютным улочкам деревушки Омодос, где находится храм Животворящего Креста, основанный, согласно преданию, равноапостольной царицей Еленой» Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 300 за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Экскурсия по горному массиву Троодос: монастыри, пейзажи и традиции Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией Сердце Троодоса: горные виды, духовные святыни и неповторимые впечатления Начало: Ваш отель «Экскурсия по горному массиву Троодоса: удивительные горные пейзажи, посещение монастырей Киккос и Троодитисса, фото на смотровых площадках» € 280 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Никосии

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Святые места»

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