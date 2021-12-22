Южный Троодос

Вы посетите основные кипрские святыни, сосновый бор и живописные горные деревушки

Индивидуально
для 4 чел.
Вы посетите основные кипрские святыни, сосновый бор и живописные горные деревушки.

Мы поднимемся на самую высокую точку Кипра – вершину Олимп, где можно насладиться красотой гор.

Вы увидите знаменитый монастырь Киккос и прогуляетесь по уютным улочкам деревушки Омодос, где находится храм Животворящего Креста.
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос

Что вы увидите 🤩

  • Олимп
  • Монастырь Киккос
  • Монастырь Троодитисса
  • Деревушка Омодос
  • Храм Животворящего Креста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

Вы увидите основные кипрские святыни, сосновый бор и живописные горные деревушки.
Мы поднимемся на самую высокую точку Кипра — вершину Олимп, где можно насладиться красотой гор. Далее отправимся в знаменитый монастырь Киккос, где хранится чудотворная икона Богородицы, написанная Святым Лукой еще при жизни Богородицы и благословленная ею. В монастыре можно приложиться к иконе, подать записки, поставить свечи о здравии и упокоении, а также попасть в особую комнату, где хранятся мощи святых.
После этого мы направимся в святую обитель Троодитисса, мужской монастырь, где помимо иконы Панагии Троодитиссы хранится также пояс чадородия, который помогает исцелиться от бесплодия.
Достойным завершением экскурсии станет прогулка по уютным улочкам деревушки Омодос, где находится храм Животворящего Креста, основанный, согласно преданию, равноапостольной царицей Еленой. Также этот район знаменит огромным количеством виноградников, которые расположены по склонам. Мы сможем увидеть очень старый винный пресс и продегустировать прекрасные кипрские вина, в том числе и прославленную «Коммандарию», и огненный напиток — зивания, и, конечно же, оливки, сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе и местный сладкий хлеб Аркатена. Омодос никого не оставит равнодушным. Также он славится кружевами и серебряными украшениями ручной работы.

Транспорт, на котором проводятся экскурсии:

  • Стандартный легковой автомобиль (до 4 пассажиров)
  • Mercedes V-class (до 7 пассажиров)
  • Микроавтобус Toyota Hiace (до 11 пассажиров)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Время выезда: 9:00 – 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Время выезда: 9:00 – 10:00

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