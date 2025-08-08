Групповая
Пафос: автобус и лодка в Голубую лагуну
Погрузитесь в атмосферу Кипра с поездкой в Акамас, где вас ждут морские пещеры, Купальни Афродиты и Голубая лагуна
Начало: Подтвержденное туроператором место
Расписание: Время сбора туристов на экскурсию с 8:00 до 9:00. Начало экскурсии в 9:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Археологический парк Пафоса»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в августе 2025
Сейчас в Пафосе в категории "Археологический парк Пафоса" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 310. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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