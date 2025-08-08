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1 чел. По популярности На автобусе 8 часов 9 отзывов Групповая Пафос: автобус и лодка в Голубую лагуну Погрузитесь в атмосферу Кипра с поездкой в Акамас, где вас ждут морские пещеры, Купальни Афродиты и Голубая лагуна Начало: Подтвержденное туроператором место Расписание: Время сбора туристов на экскурсию с 8:00 до 9:00. Начало экскурсии в 9:00 €45 за человека На автобусе 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Пафос - от мифов до древней столицы Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно в 09:00 €310 за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию €250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пафоса

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Археологический парк Пафоса»

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