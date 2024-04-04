🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 27 отзывов Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу Начало: У вашего отеля € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра € 120 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос € 254 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями € 260 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 21 отзыв Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты» Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Восток Кипра: курортные города и природные заповедники Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля € 260 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии € 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день € 210 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Путешествие по Кирении: от Никосии до средневековых крепостей Погрузитесь в историю Кипра, посетив замки, аббатства и древние города. Откройте для себя уникальные места и наслаждайтесь видами Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время от € 115 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по горам и монастырям Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь традиционной кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия по Пафосу Погрузитесь в мир кипрской кухни с индивидуальной экскурсией Гурмэ-вояж по Кипру. Дегустация мясных деликатесов, вина и сладостей ждут вас в деревне Агрос Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10 € 155 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Винно-гастрономический тур по деревням Троодоса Погрузитесь в атмосферу кипрских деревень, попробуйте мясные деликатесы, шоколад, оливки и вино. Незабываемое путешествие по горам Троодоса Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 370 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия по Южному Троодосу: монастыри и природа Посетите основные святыни Кипра, поднимитесь на вершину Олимп, прогуляйтесь по живописным деревушкам и насладитесь дегустацией местных вин и деликатесов Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 310 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Пафосу Кипр очаровывает своей природой и культурой. На экскурсии вы увидите Лефкару, Мыс Греко, Айя-Напу и Протарас. Впечатления останутся на всю жизнь Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 310 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа Тайны замков Северного Кипра Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно € 290 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Пафос - от мифов до древней столицы Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно в 09:00 € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Нектар Диониса: Винодельческие деревни Кипра Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетите семейные винодельни и насладитесь великолепными винами среди живописных пейзажей острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 270 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия по вашему маршруту в Пафосе Уважаемые гости острова! Путешествие спланируем вместе, составив маршрут, который подойдет именно вам. Приятное и запоминающееся путешествие гарантировано Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Пафоса Откройте для себя уникальные византийские храмы Пафоса. Профессиональные гиды, исторические памятники и культурное наследие ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 270 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления» Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 90 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 280 за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 8 часов На квадроциклах по Троодосу: экскурсия в Пафосе Проведите день в горах Троодоса, катаясь на квадроциклах и наслаждаясь природой и архитектурой Кипра. Посетите деревни, монастыри и шоколадную мастерскую Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 165 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом Организуем профессиональную рыбалку на басса в Пафосе. Опытный гид, обучение, лучшие места для улова. Гарантируем незабываемые впечатления Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека

Индивидуальная 8 часов Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от € 310 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 310 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 310 за всё до 4 чел.