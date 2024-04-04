1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€254 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кирении: от Никосии до средневековых крепостей
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замки, аббатства и древние города. Откройте для себя уникальные места и наслаждайтесь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по горам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь традиционной кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в мир кипрской кухни с индивидуальной экскурсией Гурмэ-вояж по Кипру. Дегустация мясных деликатесов, вина и сладостей ждут вас в деревне Агрос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по деревням Троодоса
Погрузитесь в атмосферу кипрских деревень, попробуйте мясные деликатесы, шоколад, оливки и вино. Незабываемое путешествие по горам Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Южному Троодосу: монастыри и природа
Посетите основные святыни Кипра, поднимитесь на вершину Олимп, прогуляйтесь по живописным деревушкам и насладитесь дегустацией местных вин и деликатесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Кипр очаровывает своей природой и культурой. На экскурсии вы увидите Лефкару, Мыс Греко, Айя-Напу и Протарас. Впечатления останутся на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: Винодельческие деревни Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетите семейные винодельни и насладитесь великолепными винами среди живописных пейзажей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Пафосе
Уважаемые гости острова! Путешествие спланируем вместе, составив маршрут, который подойдет именно вам. Приятное и запоминающееся путешествие гарантировано
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Пафоса
Откройте для себя уникальные византийские храмы Пафоса. Профессиональные гиды, исторические памятники и культурное наследие ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления»
Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: экскурсия в Пафосе
Проведите день в горах Троодоса, катаясь на квадроциклах и наслаждаясь природой и архитектурой Кипра. Посетите деревни, монастыри и шоколадную мастерскую
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра
Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на басса в Пафосе. Опытный гид, обучение, лучшие места для улова. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе
Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: горные деревушки, древний монастырь, водопад, винодельня и обед в местной таверне. Настоящий колорит острова
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 апреля 2024Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
- JJelizaveta19 марта 2024Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
- MMaksym14 марта 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.
- ЮЮлия14 марта 2024Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
- NNatalia14 февраля 2024Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
- ООльга10 января 2024Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
- ВВиктор27 декабря 2023Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!
- ВВалерия5 декабря 2023Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
- EElena13 ноября 2023Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем
- ООльга17 октября 2023Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Индивидуальные»
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