Индивидуальные экскурсии в Пафосе с личным гидом

Найдено 37 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Пафосе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
254 за всё до 7 чел.
Святые места Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Деревушки Кипра - хранители времени
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Главные монастыри Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Истории и мифы древнего Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Путешествие по центральному Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
210 за всё до 5 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие по Кирении: от Никосии до средневековых крепостей
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замки, аббатства и древние города. Откройте для себя уникальные места и наслаждайтесь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 115 за всё до 2 чел.
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по горам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь традиционной кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в мир кипрской кухни с индивидуальной экскурсией Гурмэ-вояж по Кипру. Дегустация мясных деликатесов, вина и сладостей ждут вас в деревне Агрос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Горный треккинг по заповедному Кипру
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Винно-гастрономический тур
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по деревням Троодоса
Погрузитесь в атмосферу кипрских деревень, попробуйте мясные деликатесы, шоколад, оливки и вино. Незабываемое путешествие по горам Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 370 за всё до 4 чел.
Южный Троодос
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Южному Троодосу: монастыри и природа
Посетите основные святыни Кипра, поднимитесь на вершину Олимп, прогуляйтесь по живописным деревушкам и насладитесь дегустацией местных вин и деликатесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Заповедный Мыс Греко
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Кипр очаровывает своей природой и культурой. На экскурсии вы увидите Лефкару, Мыс Греко, Айя-Напу и Протарас. Впечатления останутся на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Тайны замков Северного Кипра
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 5 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Нектар Диониса
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: Винодельческие деревни Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетите семейные винодельни и насладитесь великолепными винами среди живописных пейзажей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Приключения спартанцев
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Пафосе
Уважаемые гости острова! Путешествие спланируем вместе, составив маршрут, который подойдет именно вам. Приятное и запоминающееся путешествие гарантировано
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Наследие древней Византии
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Пафоса
Откройте для себя уникальные византийские храмы Пафоса. Профессиональные гиды, исторические памятники и культурное наследие ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления»
Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 за всё до 2 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
На квадроциклах по Троодосу
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: экскурсия в Пафосе
Проведите день в горах Троодоса, катаясь на квадроциклах и наслаждаясь природой и архитектурой Кипра. Посетите деревни, монастыри и шоколадную мастерскую
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 165 за всё до 2 чел.
Пять Святынь
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра
Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на басса в Пафосе. Опытный гид, обучение, лучшие места для улова. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за человека
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе
Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Колорит Кипра
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: горные деревушки, древний монастырь, водопад, винодельня и обед в местной таверне. Настоящий колорит острова
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 апреля 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
  • J
    Jelizaveta
    19 марта 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
  • M
    Maksym
    14 марта 2024
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
  • N
    Natalia
    14 февраля 2024
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
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    рассказчики. Огромное количество самой разноплановой информации от истории зарождения острова до описания местных растений. Очень гибкое отношение к клиенту, мы были с детьми и корректировали наше путешествие на ходу. Сам маршрут очень интересный и живописный - гора Олимп, водопад, горная деревня. Ехали очень комфортно, чистый и просторный автомобиль, для детей были бустеры. Игорь отличный водитель, мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Татьяна великолепный рассказчик, знает огромное количество деталей и чувствуется ее любовь к Кипру и своей работе. Благодаря ей мы узнали этот чудесный остров с совсем новой стороны. Мы остались очень довольны днем, проведенным в компании Татьяны и Игоря. При первой же возможности вернемся. Спасибо!

  • О
    Ольга
    10 января 2024
    Святые места Кипра
    Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
  • В
    Виктор
    27 декабря 2023
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!
  • В
    Валерия
    5 декабря 2023
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
    Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
  • E
    Elena
    13 ноября 2023
    Кирения - «Горький лимон»
    Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем
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    показала нам замок Святого Иллариона, Аббатство Биллапаис и сам город с его кафе и сладостями:) Яна уверенно водит машину, очень увлекательно рассказывает, подстраивается под интересы клиентов и просто приятный человек. Обязательно поедем с ней на Северный Кипр еще раз. Спасибо!

  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
    Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
  2. Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
  3. Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
  4. Святые места Кипра
  5. Гранд-тур по Кипру
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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