Круиз
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Вместе с англоговорящим гидом откройте живописные уголки Кипра: морские пещеры, банановые плантации и Голубая лагуна ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
«Вы совершите круиз по Голубой лагуне и через тенистый сад дойдете до грота Афродиты, а ещё заедете на банановую ферму»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
17 сен в 08:00
€38 за человека
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Круиз
Круиз в Голубую Лагуну с Трансфером из Пафоса
Начало: Подтвержденное туроператором место
«Комфортабельный автобус с кондиционером отвезёт вас из Пафоса в порт Лачи, откуда начнётся захватывающий морской круиз по кристально чистым водам одного из самых живописных уголков Кипра»
Расписание: Время сбора туристов на экскурсию с 11:30 до 12:300. Начало экскурсии в 12:30
19 сен в 12:30
21 сен в 12:30
€35 за человека
- ВВладислав13 августа 2025Всё прошло отлично, экскурсовод знает русский язык и для нас отдельно всё рассказывала, так как по английски плохо мы понимаем
- РРина11 августа 2025Галина была великолепна! Объясняла все очень интересно на легком и доступном английском. Все было очень понятно и очень интересно. Комфортабельный автобус и отличный водитель. Обязательно порекомендую друзьям. Спасибо большое.
- ААнна28 июля 2025Все отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большая молодец,рассказывает очень интересно!
- MMarina1 апреля 2025Все отлично
- NNatalia22 марта 2025Прекрасный тур.
Ездили с подругой в марте.
Удобный трансфер, четкий тайминг.
Программа продумана хорошо, яхта для поездки в лагуну чистая и красивая.
Таверна, куда отвозят поесть, вкусная и не дорогая.
Рекомендую.
- ИИра9 сентября 2024Для обзорной экскурссии очень хорошо. Лагуна стоит того, чтобы туда поехать. Все четко по времени, вкусная еда в таверне.
- EEkaterina15 августа 2024Отличная экскурсия по самым известным местам Кипра. Нам все понравилось!
- ККарина13 июля 2024Отличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительная,
- ЕЕдена13 июля 2024Прекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике с приветливым персоналом, искупались в
- OOlesya1 июля 2024Несмотря, на то что было указано посещение винодельни, этого к сожалению, не произошло. Также гид не указывала, сколько примерно времени будет длиться поездка. Гид все время оставалась рядом с автобусом и не посещала с нами достопримечательности.
- DDaniel19 мая 2024Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
- ВВиталий23 апреля 2024Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
- ЕЕлена10 октября 2023Хороший тур для знакомства с западной частью Пафоса. За 8 часов увидела очень красивые места, таверна для обеда очень понравилась.
- DDan9 августа 2023Экскурсия проходила на английском, но материал давали достаточно простым, понятным языком, так что никаких проблем с пониманием. Небольшой рассказ про
- ЕЕлена2 августа 2023Отличная поездка с точки зрения самостоятельного путешественника. Это не экскурсия в полном смысле слова. Нет постоянного сопровождения в виде непрерывного
- SSizova31 июля 2023С нами была гид Елена. Очень приятный человек и интересно подающий информацию профессионал. Экскурсия проходила на английском языке,Для не знающих английский,Елена все переводила. Было много интересной информации.. А купание в лагуне,в жаркий день,это просто верх кайфа.
- IIvan30 июля 2023Дуже приємна подорож. Все було чудово. Особливо дякую гіду Олені.
- ККарина28 июля 2023Тур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места где мы были на долго в сердце и цена очень приемлемая на такой насыщенный день.
Спасибо большое)
- ННонна28 июля 2023Друзья. Мы провели отличную экскурсию на автобусе по достопримечательностям Пафоса! Мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений, искренне рады, что
- NNatalija15 июля 2023Я не помню имени экскурсовода, но она просто заряд энергии и позитива! Хорошая экскурсия без погружения в историю. Достаточно времени на все активности. Хороший автобус. В общем, мы довольны и всем рекомендуем!
