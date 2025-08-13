Мои заказы

Экскурсии по воде в Пафосе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Пафосе на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Автотур и круиз по заповедному Кипру
На автобусе
8 часов
40 отзывов
Круиз
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Вместе с англоговорящим гидом откройте живописные уголки Кипра: морские пещеры, банановые плантации и Голубая лагуна ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
«Вы совершите круиз по Голубой лагуне и через тенистый сад дойдете до грота Афродиты, а ещё заедете на банановую ферму»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
17 сен в 08:00
€38 за человека
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
6 часов
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Круиз в Голубую Лагуну с Трансфером из Пафоса
На автобусе
4.5 часа
1 отзыв
Круиз
Круиз в Голубую Лагуну с Трансфером из Пафоса
Начало: Подтвержденное туроператором место
«Комфортабельный автобус с кондиционером отвезёт вас из Пафоса в порт Лачи, откуда начнётся захватывающий морской круиз по кристально чистым водам одного из самых живописных уголков Кипра»
Расписание: Время сбора туристов на экскурсию с 11:30 до 12:300. Начало экскурсии в 12:30
19 сен в 12:30
21 сен в 12:30
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    13 августа 2025
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Всё прошло отлично, экскурсовод знает русский язык и для нас отдельно всё рассказывала, так как по английски плохо мы понимаем
  • Р
    Рина
    11 августа 2025
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Галина была великолепна! Объясняла все очень интересно на легком и доступном английском. Все было очень понятно и очень интересно. Комфортабельный автобус и отличный водитель. Обязательно порекомендую друзьям. Спасибо большое.
  • А
    Анна
    28 июля 2025
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Все отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большая молодец,рассказывает очень интересно!
    Все отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большаяВсе отлично,спасибо! Просто приятная видовая экскурсия с корабликом и плаваньем за небольшие деньги. Гид Виола большая
  • M
    Marina
    1 апреля 2025
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Все отлично
  • N
    Natalia
    22 марта 2025
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Прекрасный тур.
    Ездили с подругой в марте.
    Удобный трансфер, четкий тайминг.
    Программа продумана хорошо, яхта для поездки в лагуну чистая и красивая.
    Таверна, куда отвозят поесть, вкусная и не дорогая.
    Рекомендую.
    Прекрасный турПрекрасный турПрекрасный тур
  • И
    Ира
    9 сентября 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Для обзорной экскурссии очень хорошо. Лагуна стоит того, чтобы туда поехать. Все четко по времени, вкусная еда в таверне.
  • E
    Ekaterina
    15 августа 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Отличная экскурсия по самым известным местам Кипра. Нам все понравилось!
  • К
    Карина
    13 июля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Отличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительная,
    Отличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительнаяОтличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительнаяОтличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительная
  • Е
    Едена
    13 июля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Прекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике с приветливым персоналом, искупались в
    читать дальше

    кристально чистой воде изумрудного цвета, выпили вина и перекусили сочным арбузом на борту кораблика, вкусно пообедали в таверне с историей, омылись в водах Афродиты и прибыли прямо к отелю. Все это время с нами была сопровождающая Алкекса, которая рассказывала нам интересные факты о Кипре и была рада помочь в любых вопросах. Водителю автобуса Руслану спасибо за безопасную поездку! Спасибо всем! Было приятно, что все от этого тура получали удовольствие, не только туристы, но и весь персонал!

    Прекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике сПрекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике сПрекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике сПрекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике с
  • O
    Olesya
    1 июля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Несмотря, на то что было указано посещение винодельни, этого к сожалению, не произошло. Также гид не указывала, сколько примерно времени будет длиться поездка. Гид все время оставалась рядом с автобусом и не посещала с нами достопримечательности.
  • D
    Daniel
    19 мая 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
  • В
    Виталий
    23 апреля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
    читать дальше

    качества к цене - индивидуальные экскурсии обойдутся значительно дороже - от 300 евро и более. Также, можно сказать, в экскурсию включена разговорная практика, если хотите потренировать английский - гид очень охотно общается и интересуется Вашим мнением, если Вы готовы им поделиться.

  • Е
    Елена
    10 октября 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Хороший тур для знакомства с западной частью Пафоса. За 8 часов увидела очень красивые места, таверна для обеда очень понравилась.
    читать дальше

    Ну и купание в лагуне включено. Одновременно и с суши и с моря видишь побережье. Гид давал информации ровно сколько надо. Не утомительно и познавательно.

  • D
    Dan
    9 августа 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Экскурсия проходила на английском, но материал давали достаточно простым, понятным языком, так что никаких проблем с пониманием. Небольшой рассказ про
    читать дальше

    остров Кипр, про его природу и жителей был очень уместен, хотя информацией не перегружали. Эта экскурсия - хороший вариант для общего знакомства с Кипром за один день. Ну и, кончно, Голубая Лагуна - это что то невероятное! Такую красоту нужно увидеть. И обязательно покупаться там. Это входит в программу. А также очень хороший ресторан, в котором мы обедали. В общем, очень понравилось. Легкая прогулочная экскурсия. Спасибо организаторам.

    Экскурсия проходила на английском, но материал давали достаточно простым, понятным языком, так что никаких проблем сЭкскурсия проходила на английском, но материал давали достаточно простым, понятным языком, так что никаких проблем с
  • Е
    Елена
    2 августа 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Отличная поездка с точки зрения самостоятельного путешественника. Это не экскурсия в полном смысле слова. Нет постоянного сопровождения в виде непрерывного
    читать дальше

    рассказа. Даются вводные, если что заинтересует, можно спросить, обязательно ответят. Елена очень милая и внимательная! Главное в поездке - Голубая лагуна и прекрасная кухня! Нам понравилось.

    Отличная поездка с точки зрения самостоятельного путешественника. Это не экскурсия в полном смысле слова. Нет постоянногоОтличная поездка с точки зрения самостоятельного путешественника. Это не экскурсия в полном смысле слова. Нет постоянногоОтличная поездка с точки зрения самостоятельного путешественника. Это не экскурсия в полном смысле слова. Нет постоянногоОтличная поездка с точки зрения самостоятельного путешественника. Это не экскурсия в полном смысле слова. Нет постоянного
  • S
    Sizova
    31 июля 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    С нами была гид Елена. Очень приятный человек и интересно подающий информацию профессионал. Экскурсия проходила на английском языке,Для не знающих английский,Елена все переводила. Было много интересной информации.. А купание в лагуне,в жаркий день,это просто верх кайфа.
  • I
    Ivan
    30 июля 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Дуже приємна подорож. Все було чудово. Особливо дякую гіду Олені.
  • К
    Карина
    28 июля 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Тур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места где мы были на долго в сердце и цена очень приемлемая на такой насыщенный день.
    Спасибо большое)
    Тур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места гдеТур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места гдеТур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места гдеТур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места гдеТур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места гдеТур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места гдеТур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места гдеТур был просто замечательный, нам с подругами очень понравилось, хорошо организовано, хорошая девушка экскурсовод,все места где
  • Н
    Нонна
    28 июля 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Друзья. Мы провели отличную экскурсию на автобусе по достопримечательностям Пафоса! Мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений, искренне рады, что
    читать дальше

    выбрали этот тур.

    Первая остановка - купальня Афродиты. Прошлись по историческому месту, которое связано с мифами и легендами древней Греции. Здесь ощущается особая энергетика, и красота природы завораживает. Просто невозможно остаться равнодушным к этому месту.

    Следующее место, которое покорило нас, - голубая лагуна. Мы плавали в кристально чистых водах и наслаждались живописными пейзажами вокруг. Купание с корабля добавило некоторой романтичности этому моменту, и сделало его еще более запоминающимся.

    После активного отдыха наш автобус направился в деревню Лачи. Чудесное место с очаровательными улочками и традиционной атмосферой. Ланч в местной таверне был просто восхитителен! Местные блюда порадовали нас своими вкусами, а гостеприимство персонала заставило нас почувствовать себя как дома.

    Банановые плантации были интересным дополнением к нашему маршруту. Мы узнали много интересного о выращивании бананов и смогли даже попробовать свежие фрукты. Это было не только информативно, но и весело!

    И, конечно же, экскурсия в винодельню была великолепной завершающей точкой нашего путешествия. Дегустация местных вин позволила нам окунуться в культуру Пафоса и понять особенности его виноделия. Мы привезли с собой пару бутылок, чтобы продолжить наслаждаться в отеле вкусом отличных местных вин.

    Хочется выразить благодарность организаторам экскурсии.

    Подробный отчёт и фотографии я выложу на своём сайте: https://topcruises.be

    Друзья. Мы провели отличную экскурсию на автобусе по достопримечательностям Пафоса! Мы получили массу удовольствия и незабываемых
  • N
    Natalija
    15 июля 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Я не помню имени экскурсовода, но она просто заряд энергии и позитива! Хорошая экскурсия без погружения в историю. Достаточно времени на все активности. Хороший автобус. В общем, мы довольны и всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автотур и круиз по заповедному Кипру
  2. Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
  3. Круиз в Голубую Лагуну с Трансфером из Пафоса
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в сентябре 2025
Сейчас в Пафосе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 200. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Водные экскурсии в Пафосе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025