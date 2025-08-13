читать дальше

выбрали этот тур.



Первая остановка - купальня Афродиты. Прошлись по историческому месту, которое связано с мифами и легендами древней Греции. Здесь ощущается особая энергетика, и красота природы завораживает. Просто невозможно остаться равнодушным к этому месту.



Следующее место, которое покорило нас, - голубая лагуна. Мы плавали в кристально чистых водах и наслаждались живописными пейзажами вокруг. Купание с корабля добавило некоторой романтичности этому моменту, и сделало его еще более запоминающимся.



После активного отдыха наш автобус направился в деревню Лачи. Чудесное место с очаровательными улочками и традиционной атмосферой. Ланч в местной таверне был просто восхитителен! Местные блюда порадовали нас своими вкусами, а гостеприимство персонала заставило нас почувствовать себя как дома.



Банановые плантации были интересным дополнением к нашему маршруту. Мы узнали много интересного о выращивании бананов и смогли даже попробовать свежие фрукты. Это было не только информативно, но и весело!



И, конечно же, экскурсия в винодельню была великолепной завершающей точкой нашего путешествия. Дегустация местных вин позволила нам окунуться в культуру Пафоса и понять особенности его виноделия. Мы привезли с собой пару бутылок, чтобы продолжить наслаждаться в отеле вкусом отличных местных вин.



Хочется выразить благодарность организаторам экскурсии.



Подробный отчёт и фотографии я выложу на своём сайте: https://topcruises.be