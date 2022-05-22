Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пафоса

Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом

Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ

Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ.

Вам не потребуется тратить драгоценное время на поиск рыбных мест и эффективных методов ловли, искать необходимые снасти и транспорт.

С нами хороший улов и позитивный настрой будут вам обеспечены!
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом

Обучение

Профессиональный инструктор — многократный чемпион Кипра обучит вас всем тонкостям настоящей рыбалки, и будет сопровождать вас в течение всего времени у водоёма, делиться своими секретами и знаниями. Вы узнаете о различных техниках ловли басса на спиннинг, которые используются на Кипре и в других странах, а также о тонкостях рыбалки связанных со временем года и спецификой местных водоёмов.

Американский окунь

Басс, он же большеротый американский окунь, является самым популярным и наиболее интересным в мировом спортивном сообществе объектом ловли. Соревнования с самыми большими призовыми фондами проходят именно по ловле басса, а на повадки этой рыбы ориентируется практически вся мировая рыболовная индустрия. Существует множество разнообразных способов ловли, техник, снастей и приманок, всё это делает басса желанным трофеем для любого рыболова.
На небольшой территории острова существует более 20 дамб, это искусственные водоёмы, которые изначально создавались, как резервуары-хранилища для пресной воды. Сейчас они изобилуют различными видами пресноводных рыб. Стоит заметить, что рыбалка на дамбах более увлекательна, чем морская, особенно на басса. Кстати, запущен басс в кипрские водоемы был более полувека назад, нередко встречаются экземпляры весом в 2-3 кг.

Опытный местный гид

Ловля басса на пресных водоемах Кипра имеет множество важных нюансов. В этом непростом занятии не помешает помощь опытного рыбака из местного региона.

По крайней мере, важно обязательно учесть следующие факторы:

  • Сезонные предпочтения рыбы.
  • Уровень воды в кипрских водоемах.
  • Проходимость линии берега и доступ к воде.
  • Наличие кормовой базы.
  • Определенные условия погоды.
  • Разобраться в выше описанных нюансах поможет опытный проводник.

Пять главных плюсов рыбалки на басса с гидом

Индивидуальный подход

Обучение успешной ловле басса исходя из вашего опыта. Мы детально знакомим всех новичков с главными правилами удачной рыбалки. С более опытными рыболовами мы делимся различными нюансами ловли рыбы в зависимости от конкретного сезона года и определенного места. Вы узнаете о ключевых методах ловли на спиннинг и разновидностях нажив, которые можно использовать для ловли басса на Кипре.

Лицензия на ловлю

Все хлопоты по получению официальной лицензии для ловли рыбы мы берём на себя. Действующим законодательством Кипра были установлены определенные правила для ловли рыбы. Их нарушителям назначаются достаточно большие штрафы, а иногда даже настоящий срок в тюрьме. Услуги грамотного гида по рыбалке позволят не тратить драгоценное время на чтение официальных предписаний. Гид перед ловлей рыбы обязательно сообщит все необходимые сведения.

Снасти и наживы

Не страшно, если на остров вы прибыли без собственного снаряжения. Наживы, разнообразные катушки и спиннинги — всё это мы вам предоставим. Наше снаряжение тщательно проверено на множестве охот на хитрого хищника басса.

Трансфер

От любого места на острове к выбранному водоёму и назад на комфортном джипе.

Приятное времяпровождение

Полноценное сопровождение в пути. Погружение в региональную культуру, а также интересные и увлекательные рыбацкие рассказы! Наша главная задача — взять на себя абсолютно все заботы. Вам останется только насладиться рыбалкой на Кипре, обсудить рыбацкие новости и сделать памятные фотографии с вашим уловом!

Каждый рыболов должен иметь при себе следующие вещи:

  • Головной убор;
  • Солнцезащитные очки, мы настоятельно советуем брать поляризационные очки, т. к. без них рыбалка может превратиться в настоящее испытание, потому что при ясной погоде глаза очень быстро устают от бликов на поверхности воды;
  • Крем от загара;
  • Прочную и удобную обувь для ходьбы по горам (берега водохранилищ состоят из осыпных осадочных пород, учтите, что двигаться по ним нужно осторожно);
  • Удобную одежду, закрывающую плечи;
  • Питьевую воду;
  • Так как все снасти очень высокого качества и являются профессионально-спортивными, то обращаться с ними нужно аккуратно и согласно проведённому инструктажу. За небрежное обращение со снастями с причинением вреда будет накладываться штраф в размере причинённого ущерба;
  • Тур рассчитан на 6 часов. Рыбалка — 4 часа. В зависимости от водоёма и места проживания время на дорогу туда-обратно может быть разным. Максимальное количество участников — 4 человека.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:30, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Каждый рыболов должен иметь при себе следующие вещи:
  • Головной убор
  • Солнцезащитные очки, мы настоятельно советуем брать поляризационные очки, т. к. без них рыбалка может превратиться в настоящее испытание, потому что при ясной погоде глаза очень быстро устают от бликов на поверхности воды
  • Крем от загара
  • Прочную и удобную обувь для ходьбы по горам (берега водохранилищ состоят из осыпных осадочных пород, учтите, что двигаться по ним нужно осторожно)
  • Удобную одежду, закрывающую плечи
  • Питьевую воду
  • Так как все снасти очень высокого качества и являются профессионально-спортивными, то обращаться с ними нужно аккуратно и согласно проведённому инструктажу. За небрежное обращение со снастями с причинением вреда будет накладываться штраф в размере причинённого ущерба.
  • Тур рассчитан на 6 часов. Рыбалка — 4 часа. В зависимости от водоёма и места проживания время на дорогу туда-обратно может быть разным. Максимальное количество участников — 4 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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