1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«Дополнительные расходы: еда и напитки (около 10-20 евро) на человека за обед в таверне»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
«Вы попробуете это десертное вино, ставшее всемирно известным брендом Кипра»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
«Дополнительные расходы: еда и напитки (около 10-20 евро) на человека за обед в таверне»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
«Обед в таверне оплачивается отдельно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в мир кипрской кухни с индивидуальной экскурсией Гурмэ-вояж по Кипру. Дегустация мясных деликатесов, вина и сладостей ждут вас в деревне Агрос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
«Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно: около 15-20 евро на человека»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по деревням Троодоса
Погрузитесь в атмосферу кипрских деревень, попробуйте мясные деликатесы, шоколад, оливки и вино. Незабываемое путешествие по горам Троодоса
Начало: Ваш отель
«Это будет восхитительный день знакомства с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся в самом зеленом уголке острова – в сердце Кипра, горах Троодоса»
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: Винодельческие деревни Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетите семейные винодельни и насладитесь великолепными винами среди живописных пейзажей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: горные деревушки, древний монастырь, водопад, винодельня и обед в местной таверне. Настоящий колорит острова
Начало: Ваш отель или апартаменты
«• трансфер из/в отель, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 марта 2024Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
- NNatalia14 февраля 2024Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
- ООльга17 октября 2023Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ТТатьянаи21 сентября 2023Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопадХорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- IIgor.gol14 июля 2023Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Яна настоящий профессионал, с обширными знаниями о Кипре, Пафосе и окрестностям. Рекомендуем от всей души.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
- ЛЛюдмила8 апреля 2023Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась. Невозможно прочувствовать атмосферу этого острова не посетив эти, словно уснувшие и замороженные во времени, тихие пасторальные места. А обед в таверне с дегустацией местных блюд приятно дополнил общую картину.
- ВВиктор5 января 2023Татьяна и Игорь отличные гиды, очень интересная и лёгкая экскурсия была. Все остались довольны, время пролетело незаметно! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 120 до 400. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пафоса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024