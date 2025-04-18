Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетуристический Кипр
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Мы познакомим вас с настоящим Кипром: деревни, традиционные кафешки, местные фермы и таверны
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кипр для юных путешественников: экскурсия в Протарасе
Путешествие для всей семьи по Протарасу. Дети и родители узнают о жизни киприотов, посетят парки, пещеры и фермы. Увлекательное приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни восточного побережья
Паломнический тур по православным святыням Протараса и Ларнаки. Посетите древние храмы и монастыри, узнайте историю Айя-Напы и насладитесь духовным путешествием
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Гавань Айя-Напы»
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