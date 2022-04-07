Нетуристический Кипр

Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов

Индивидуальная
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов.

И, я попытаюсь познакомить Вас с тем Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма.

Попьем кофе в традиционной кипрской кафешке и пообедаем в местной таверне.
Нетуристический Кипр
Нетуристический Кипр
Нетуристический Кипр
Нетуристический Кипр
Нетуристический Кипр
Нетуристический Кипр

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня Деринья, посёлок беженцев греко-киприотов из Фамагусты
  • Смотровая площадка на Варошу — город призрак на оккупированной части острова
  • Производство молочных продуктов с дегустацией традиционных сыров
  • Винодельня
  • Маслобойня (сезонно)
  • Животноводческие фермы и плантации, аграрый Кипр

Что вас ждет

Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. И, я попытаюсь познакомить Вас с тем Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма.
Мы побываем в красивой деревне, которая находится у границы с оккупированной Фамагустой. Когда-то ближайшей пригород культурной столицы острова стал приютом для беженцев греко-киприотов. За почти 50 лет люди не забыли оставленный ими город и надеются, что когда-то они смогут вернуться в родные дома.
До того, как Айя-Напа и Протарас стали туристическими, жители этих мест были аграриями. Многие занимаются сельским хозяйством до сих пор.
Мы поедем в сторону Ларнаки, увидим что выращивают трудолюбивые киприоты на своих плодородных землях. Узнаем, как делают сыры, вино, оливковое масло.
Попьем кофе в традиционной кипрской кафешке и,по желанию, сможем пообедать в нетуристической таверне.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • дегустации,
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Дегустации
  • Обед
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дегустации вина и сыра оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день

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