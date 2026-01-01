Водная прогулка
Нетуристический Кипр
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
€200 за всё до 4 чел.
Кипр для юных путешественников
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
€180 за всё до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за человека
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Протарасе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Протарасе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в январе 2026
Сейчас в Протарасе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 200.
