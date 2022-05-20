Прогулка по морю и традиционная таверна

Начнётся наш день на местной серф-станции, где вы окунётесь в атмосферу безмятежности и единения с водной стихией, научитесь держать баланс на доске, и почувствуете, что для вас нет ничего невозможного.

После двухчасового спортивного приключения на воде, мы отправимся в предгорье Троодоса, где первым делом пополним свои силы и отобедаем в традиционной кипрской таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса. Киприоты съезжаются сюда со всего острова ради её знаменитого бараньего «клефтико», которое здесь подают прямо из глиняной печи. Вы насладитесь традиционным кипрским обедом, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Деревня Лефкара

Вторую половину дня мы уделим увлекательной поездке по предгорию Троодоса и погрузимся в культуру и историю острова. Сперва мы направимся в аутентичную деревню мастеров Лефкару с ее знаменитым искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Лефкара — одна из кипрских деревень, где столетиями бережно хранят православную реликвию — частицу креста, на котором был распят Сын Божий.

Мы отведаем кипрского кофе в гостях у одной из местных семей и прогуляемся по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, сидящих за кропотливой работой прямо у крыльца своего дома. Затем посетим церковь Животворящего Креста, где преклонимся перед главной реликвией Лефкары.

Этнографический музей

Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта.

Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем.

Монастырь Святого Мины

Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особо почитается икона Святого Мины, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится.

Винодельня

Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Вдоволь насладившись напитком богов, мы отправимся в обратный путь.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, пляжные принадлежности, солнечные очки и солнцезащитный крем.

Протяженность: до 200 км; Серпантин: до 30 км; Высота подъёма: до 1000 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1000 м.