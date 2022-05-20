Пять Святынь

Кипр - удивительный остров, который иногда называют «островом святых»

Кипр — удивительный остров, который иногда называют «островом святых».

Именно сюда, после распятия Христа, пришли его ученики Святые Апостолы Варнава, Павел и Марк, чтобы нести веру Христову в души людей.

Здесь, став первым епископом кипрским, проповедовал святой Лазарь Четверодневный, воскрешенный Господом Иисусом Христом.

Здесь побывала даже сама Богородица.

А во времена иконоборчества на острове нашли спасение многие святые реликвии христианства.

Большая часть маршрута будет пролегать через горную часть Кипра, которая сильно отличается от прибережной зоны — сосновый лес, горные реки и водопады, колоритные деревни, чистейший воздух и потрясающие виды.
Пять Святынь
Пять Святынь
Пять Святынь
Пять Святынь
Пять Святынь
Пять Святынь

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Святого Лазаря
  • Монастырь Святой Фёклы
  • Церковь Святого Киприана
  • Горы Троодос
  • Монастырь Киккос
  • Монастырь Троодитисса
  • Панорамные площадки
  • Деревня Омодос
  • Храм Животворящего Креста
  • Винодельный завод «Lamburi»

Храм Святого Лазаря

Экскурсия берёт своё начало в прекрасном, живописном, наполненном историей городе Ларнаке. Храм святого Лазаря — одно из самых больших архитектурных достояний города. Храм был построен при правлении императора Византии Льва VI Мудрого, на золото из его казны.
Вас ожидают тайны, загадки и история этого таинственного места. Вы узнаете легенды, увидите чудотворную икону, получите возможность лично прикоснуться к мощам Святого Лазаря, который был воскрешен Иисусом Христом через четыре дня после своей смерти, как гласят предания того времени.

Монастырь Святой Фёклы

Недалеко от деревни Мосфилоти, окружённый живописной природой стоит действующий женский монастырь, где можно набрать лечебной воды и глины, которая помогает при заболеваниях кожи. Вам расскажут историю жизни Святой Фёклы, о её невероятном спасении от казней и наказаний правителей Трифена. А также о её чудотворном даре целителя, благодаря которому она спасла множество душ, еще во время земной жизни.

Церковь Святых Киприана и Иустины

Церковь была названа в честь одних из самых почитаемых во всём христианском мире святых, которые даровали лечение от сглаза всем просящим. Люди приходили к ним из дальних земель, с самыми разными проблемами, они всем помогали, никому не отказывая. Теперь и после смерти, их мощи все еще помогают всем, кто того желает.
Для всех пришедших священник прочитает молитву, чтобы убрать порчу. Вы сможете приложится к святым мощам: считается, что они даруют защиту от злых слов и негативного влияния посторонних людей. Даже от тех, кто просто помыслил о вас плохое.

Царский монастырь Киккос

Далее, мы отправимся в горы Троодос, где посетим ставропигиальный монастырь, который посвящен Пресвятой Богородице Киккской. Вы узнаете легенды этого места и увидите икону, которую, по преданию, написал Апостол Лука ещё во время земной жизни Богородицы. В глубинах монастыря вы сможете прикоснуться к мощам множества святых, таких как св. Николай, св. Пантелеймон, ап. Лука, Иоанн Креститель, а также многих других. Такое количество христианских реликвий сделало монастырь туристической Меккой, поэтому сюда приезжают паломники со всего мира.

Монастырь Троодитисса

В завершении экскурсионного маршрута вас ждёт чудодейственная икона, помогающая от многих недугов, а самое главное от бесплодия, и пояс, который одевается тем, кто нуждается в деторождении. О местном чуде ходит много историй передающихся из уст в уста: священник читает молитву, и… через год или два люди возвращаются с маленькими детьми, присылают свои благодарности и ответные молитвы.
Если у нас будет оставаться время, мы направимся к деревне Омодос и войдём в Церковь Святого Креста, где находятся узы Христовы — отрезок верёвки, которой Иисус был привязан к кресту во время распятия. В конце экскурсии вас ждет небольшой подарок — дегустация вин Кипра, а также увидите старинный винный пресс, увидите принципы его работы и даже сможете принять непосредственное участие в производстве этого напитка.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест.
Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 80 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Цена на обеденные блюда в ресторане «Два цветочка» начинается от 8 евро
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест.
  • Протяженность: до 350 км Серпантин: до 80 км Высота подъёма: до 1600 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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