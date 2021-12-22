Винно-гастрономический тур

Кипр - это солнечные пляжи, атмосфера релакса и безумные вечеринки

Индивидуально
для 4 чел.
Кипр — это солнечные пляжи, атмосфера релакса и безумные вечеринки.

Но что будет, если выехать за пределы курортного городка? Как живут местные? Какие традиции дошли до наших дней? Если вы хотите узнать ответы на эти вопросы — присоединяйтесь к путешествию по традиционным кипрским деревушкам.

За один день вы побываете на семейной коптильне и попробуете местные деликатесы, заедете на винодельню и продегустируете кипрские вина, насладитесь деревенскими пейзажами и рукоделием мастериц.
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур

Что вы увидите 🤩

  • Деревни:
  • Агрос
  • Платрес
  • Омодос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Этот тематический маршрут проходит по восточным районам Троодоса.
Вы посетите деревню Агрос, которая славится великолепными садами ароматной дамасской розы и производством розовой воды. У Вас будет возможность попробовать розовый ликер и косметику, изготовленную здесь же. Неподалеку расположился домик, где готовят традиционные кипрские сладости – фрукты в сладком сиропе и чурчхеллу. Также в деревне Вы увидите небольшую семейную коптильню и сможете продегустировать вкуснейшие местные мясные изделия: лунзо – копченое свиное мясо, луканика - свиные сосиски со специями, хиромери - копченую свинину, вымоченную в винном соусе.
Выезжая из деревни, Вы окажетесь в горах и долинах Пицилия, где растут виноград, миндаль, фундук, грецкий орех и много фруктовых садов. Удивительные пейзажи, разнообразие природных форм и яркая палитра цветов делает этот район одним из самых привлекательных на Кипре. А в деревушке Платрес можно отведать шоколад, приготовленный вручную с разными вкусными начинками и также настоящий горячий шоколад.
И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка – зивания. В деревушке Омодос можно будет отведать оливки, оливковую пасту, полезный и вкусный сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе, местный сладкий хлеб Аркатена, а также орешки и горный мед. Омодос никого не оставит равнодушным, потому что также славится кружевами и серебряными украшениями

Транспорт:

    Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
    Mercedes V-class -до 7 пассажиров
    Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги водителя-гида
    • Транспорт
    • Дегустации на винодельне, в мясной коптильне, магазине сладостей.
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Обед.
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Время выезда: 9:00 – 10:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Время выезда: 9:00 – 10:00

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