Гурмэ-вояж по Кипру

Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты приготовления

Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты приготовления мяса, сладостей и шоколада, а так же принять участие в дегустации местного вина.

Тогда этот захватывающий тур по деревням Кипра несомненно для вас!
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Троодоса
  • Деревня Агрос
  • Коптильня «Kafkalia»
  • Фабрика роз «The rose factory»
  • Фабрика варенья «Nikis»
  • Водопад Милломэрис
  • Форелевая ферма «Psilo Dentro»
  • Шололадная мастерская Джона
  • Деревня Платрес
  • Деревня Омодос
  • Монастырь Животворящего Креста (Омодос)
  • Винодельный завод Lamburi Winery
  • Панорамные площадки

Мясные изыски в уютной деревушке

Покидая жаркое побережье, мы отправимся в горы Троодоса, где на склонах расположилась уютная деревушка Агрос. Издавна она славится своими мясными деликатесами на весь остров. Нас уже будут ждать на небольшой семейной коптильне, где изготавливают знаменитые луканику, бастурму и другие мясные изыски.
Свой неповторимый аромат и вкус они приобретают посредством уникального метода изготовления предварительной выдержки мяса в вине и дальнейшего его копчения. Вам покажут весь процесс, и вы лично оцените вкус и качество мясных деликатесов только что «снятых с крюка» специально для вас. Ну а к мясу гостеприимный хозяин несомненно подаст красное домашнее вино и забористую деревенскую Зиванию.

Фабрика роз

Дальше мы отправимся на фабрику роз. В Агросе с незапамятных времен выращивают уникальный сорт дамасской розы. Вам представится возможность увидеть, как из душистых лепестков изготавливают ароматные чаи, сиропы, розовую воду, ликеры, свечи и уникальную косметику для лица и тела. Ни для кого не секрет, что розовое масло обладает антисептическими свойствами, а его аромат — лучший антидепрессант. Вас ждёт дегустация напитков и сладостей из этого королевского цветка.

Чудное угощение

Насладившись разнообразными угощениями, самое время отдохнуть в тени высоких сосен под шум красивого водопада Милломерис. После чего, под интересный рассказ нашего гида об особенностях жизни на острове, вы отправитесь в ресторанчик на форелевой ферме, где специально для вас приготовят радужную речную форель на гриле. Невозможно устоять от аромата этой королевской рыбы, изысканно поданной на белом фарфоре.
Но не спешите заказывать десерт в ресторане, так как нас уже ждёт уникальная шоколадная мастерская, единственная на Кипре. Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.

Оазис спокойствия и вкусного вина

Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос. Мы пройдёмся по узким улочкам, утопающим в зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия. Далее мы направим свой путь на главную деревенскую площадь, где стоит монастырь Честного Креста. В его стенах хранятся Узы Христовы и частица Животворящего Креста, которые оставила на острове Святая Елена по возвращению из Иерусалима, где она изыскала православные реликвии.
По завершению нашего путешествия мы заедем в небольшую семейную винодельню, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. В лучах заходящего солнца, у вас будет возможность насладиться бокалом прохладного вина и восхититься удивительным букетом и ароматом творения кипрских виноделов.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
Протяженность: до 250 км; Серпантин: до 85 км; Высота подъёма: до 1350 м; Число остановок: 14; Пеший участок: до 800 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
  • Дегустация на фабриках
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
  • Протяженность: до 250 км Серпантин: до 85 км Высота подъёма: до 1350 м Число остановок: 14 Пеший участок: до 800 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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