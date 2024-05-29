1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
«Дегустация не входит в стоимость экскурсии (2 евро/чел»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
«После мы отправимся на обед в таверну, где вы сможете попробовать сыр Халуми, баранье клефтико, мусаку, греческий салат и бараньи рёбрышки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в мир кулинарных изысков Кипра, посетив уютные деревушки, дегустируя мясные деликатесы, вина и уникальный шоколад
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: винодельни Кипра и горы Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетив винодельческие деревни и наслаждаясь великолепными пейзажами острова. Уникальная экскурсия Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€125 за человека
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по традиционным деревушкам Кипра
Погрузитесь в атмосферу традиционного Кипра: дегустация вин, местные деликатесы и рукоделие. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по деревушкам
Начало: Ваш отель
«И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка – зивания»
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Кипра, посетив горные деревушки, древний монастырь и винодельню с дегустацией местных вин
Начало: Ваш отель или апартаменты
«• трансфер из/в отель, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Познакомьтесь с нетуристическим Кипром: уникальная индивидуальная экскурсия
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Мы познакомим вас с настоящим Кипром: деревни, традиционные кафешки, местные фермы и таверны
Начало: У вашего отеля
«Попьем кофе в традиционной кипрской кафешке и,по желанию, сможем пообедать в нетуристической таверне»
Расписание: Любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу Кипра, исследуя его природные красоты. Увидите горы, пляжи и пещеры, узнайте о жизни местных жителей и насладитесь традиционной кухней
Начало: У вашего отеля
«Мы поговорим о традиционных ремеслах, кипрской кухне»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра29 мая 2024Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
- ВВера5 мая 2024Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
- ППавел22 апреля 2024Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
- ЯЯна13 ноября 2022Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное
- ООльга8 ноября 2021Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июне 2024
Сейчас в Протарасе в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 115 до 335. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Протараса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024