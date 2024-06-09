1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по традиционным деревушкам Кипра
Погрузитесь в атмосферу традиционного Кипра: дегустация вин, местные деликатесы и рукоделие. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по деревушкам
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Протараса
Откройте для себя уникальные христианские святыни Кипра. Путешествие в прошлое, где вас ждут древние храмы и монастыри
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Необычные»
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