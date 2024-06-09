Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Протарасе на русском языке, цены от €325. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 8 часов Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от € 325 за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Винно-гастрономический тур по традиционным деревушкам Кипра Погрузитесь в атмосферу традиционного Кипра: дегустация вин, местные деликатесы и рукоделие. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по деревушкам Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 335 за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Протараса Откройте для себя уникальные христианские святыни Кипра. Путешествие в прошлое, где вас ждут древние храмы и монастыри Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 325 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Протараса

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Необычные»

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