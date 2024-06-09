Необычные экскурсии по Протарасу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Протарасе на русском языке, цены от €325. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономический тур
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по традиционным деревушкам Кипра
Погрузитесь в атмосферу традиционного Кипра: дегустация вин, местные деликатесы и рукоделие. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по деревушкам
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 335 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Протараса
Откройте для себя уникальные христианские святыни Кипра. Путешествие в прошлое, где вас ждут древние храмы и монастыри
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебные горные деревушки
  2. Винно-гастрономический тур
  3. Православное наследие Кипра
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июне 2024
Сейчас в Протарасе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 325 до 335.
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», цены от €325. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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