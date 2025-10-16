Опциональной дистанции и продолжительности (от 8 до 12 часов) однодневный поход с привалом на природе. В пределах нацпарка, к истоку реки. Уровень легкий, маршрут линейный до 20 км туда-обратно, подъем плавный с перепадом высот около 500 м. Возможны альтернативы средней сложности.
Описание экскурсииПожалуй, самая популярная у жителей столицы Кыргызстана горная долина расположена всего в часе езды от города в нацпарк. Я, участник Альпиниады-2025, которая здесь традиционно проводится, в этот раз предлагаю легкий маршрут для начинающих хайкеров, который при том не оставит вас равнодушным. От напоминающих тайгу севера и Сибири хвойных лесов дивной долины, этого оазиса в Великой степи, мы вверх по руслу чистейшей реки поднимемся на альпийские луга - и при желании, доберемся даже до горных круч! Важная информация: Встречаемся в 8.00 утра за площадью Ала-Тоо, на остановке маршрута №1 в Ала-Арчу. Не забывайте что в горах при подъеме падает температура, может быть сильный ветер и легкий дождь - берем с собой вещи утеплиться. Идеально термобелье, запасные носки, ветровка-дождевик. Необходима удобная треккинговая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки, подпопник. Из еды идеально орехи, сухофрукты.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Альплагерь Ала-Арча
- Национальный парк
- По выбору панорама у «Разбитого Сердца» и Ала-Арчинский водопад
- Далее - опционально - хижина Рацека в окружении вершин и красивейших ледников. Либо живописнейшие горные виды с полян вдоль речной долины по пути к заброшенной метеостанции у истоков Ала-Арчи. Наконец
- Вариант с чудесными лесами
- Кладбищем альпинистов
- Курумниками и ледниками у озера Адыгене
Что включено
- Навигация по маршруту, базовая аптечка, по желанию клиентов - любительские фотографии и музыкальное сопровождение
Что не входит в цену
- Билеты в нацпарк, вода, напитки, питание для перекуса
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка по ул. Абдумомунова, у памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, либо по договоренности
Завершение: Бишкек, ул. Абдумомунова или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Встречаемся в 8.00 утра за площадью Ала-Тоо
- На остановке маршрута №1 в Ала-Арчу. Не забывайте что в горах при подъеме падает температура
- Может быть сильный ветер и легкий дождь - берем с собой вещи утеплиться. Идеально термобелье
- Запасные носки
- Ветровка-дождевик. Необходима удобная треккинговая обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем и очки
- Подпопник. Из еды идеально орехи
- Сухофрукты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Головко
16 окт 2025
Прекрасный гид. Планировали экскурсию в Ала-Арчу, но Никита предложил пройти немного другим маршрутом, по долине реки Адыгине. Народу меньше, виды прекрасные. Двигались в комфортном темпе, мы даже и сами не
А
Альфия
20 сен 2025
Это был замечательный день! Мы очень рады были познакомиться с обаятельнейшим Никитой. Умный, интеллигентный, с широким кругозором, заботливый, остроумный, легкий на подъем молодой человек. Экскурсия подойдет людям, которые любят движение
Ж
Жоомарт
11 июл 2025
Побывали на мини-экскурсии в этнокомплексе Ала-Арча — просто восторг! Место само по себе невероятно красивое, заповедник, чистый воздух, природа завораживает… но особенно хочется отметить нашего гида — Никиту.
С первой минуты
С первой минуты
Р
Роза
8 июл 2025
Хочу поблагодарить Никиту за проведённый поход в горы. Всё прошло хорошо: он подстраивался под темп каждого, рассказывал интересные истории и сопровождал прогулку музыкой, что добавляло приятную атмосферу. Очень рекомендую Никиту как гида - профессионал с душой и отличным чувством юмора!
