Описание экскурсии Пожалуй, самая популярная у жителей столицы Кыргызстана горная долина расположена всего в часе езды от города в нацпарк. Я, участник Альпиниады-2025, которая здесь традиционно проводится, в этот раз предлагаю легкий маршрут для начинающих хайкеров, который при том не оставит вас равнодушным. От напоминающих тайгу севера и Сибири хвойных лесов дивной долины, этого оазиса в Великой степи, мы вверх по руслу чистейшей реки поднимемся на альпийские луга - и при желании, доберемся даже до горных круч! Важная информация: Встречаемся в 8.00 утра за площадью Ала-Тоо, на остановке маршрута №1 в Ала-Арчу. Не забывайте что в горах при подъеме падает температура, может быть сильный ветер и легкий дождь - берем с собой вещи утеплиться. Идеально термобелье, запасные носки, ветровка-дождевик. Необходима удобная треккинговая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки, подпопник. Из еды идеально орехи, сухофрукты.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Альплагерь Ала-Арча

Национальный парк

По выбору панорама у «Разбитого Сердца» и Ала-Арчинский водопад

Далее - опционально - хижина Рацека в окружении вершин и красивейших ледников. Либо живописнейшие горные виды с полян вдоль речной долины по пути к заброшенной метеостанции у истоков Ала-Арчи. Наконец

Вариант с чудесными лесами

Кладбищем альпинистов

Что включено Навигация по маршруту, базовая аптечка, по желанию клиентов - любительские фотографии и музыкальное сопровождение Что не входит в цену Билеты в нацпарк, вода, напитки, питание для перекуса Где начинаем и завершаем? Начало: Остановка по ул. Абдумомунова, у памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, либо по договоренности Завершение: Бишкек, ул. Абдумомунова или по желанию Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.

На остановке маршрута №1 в Ала-Арчу. Не забывайте что в горах при подъеме падает температура

Может быть сильный ветер и легкий дождь - берем с собой вещи утеплиться. Идеально термобелье

Запасные носки

Ветровка-дождевик. Необходима удобная треккинговая обувь

Головной убор

Солнцезащитный крем и очки

Подпопник. Из еды идеально орехи

Сухофрукты Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.