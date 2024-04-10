1 чел.
По популярности
4.5 часа
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
«Переместимся в тусовочное место, где к напиткам вам предложат национальные закуски, например, сушеное мясо и сыр курут: да, в Центральной Азии есть особая еда, которую употребляют с алкоголем»
от €105 за человека
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
Невероятный водопад, дикие лошади и пикник в национальном стиле
Начало: От вашего отеля
«Остановимся у горной реки на пикник»
€139 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«В поездке предусмотрен обед в кафе по пути в Национальный парк Ала-Арча, где вы попробуете свежую форель»
Завтра в 09:00
17 июля в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей10 апреля 2024Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
- ЛЛариса19 августа 2023Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4 ночи в Киргизию. Нужны
- AAndrea26 сентября 2022Бишкекский кулинарный мастер-классКулинарный мастер-класс -это отличный способ узнать много интересного о секретов вкусной кыргызской кухни и беседовать с самыми приветливыми хозяевами. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 240. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бишкека, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024