Гастрономические экскурсии Бишкека

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Бишкеке на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Пешая
11 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
«Переместимся в тусовочное место, где к напиткам вам предложат национальные закуски, например, сушеное мясо и сыр курут: да, в Центральной Азии есть особая еда, которую употребляют с алкоголем»
от 105 за человека
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
На машине
Конные прогулки
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
Невероятный водопад, дикие лошади и пикник в национальном стиле
Начало: От вашего отеля
«Остановимся у горной реки на пикник»
139 за всё до 10 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«В поездке предусмотрен обед в кафе по пути в Национальный парк Ала-Арча, где вы попробуете свежую форель»
Завтра в 09:00
17 июля в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    10 апреля 2024
    Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
    Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
  • Л
    Лариса
    19 августа 2023
    Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
    Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4 ночи в Киргизию. Нужны
    читать дальше

    были только самые лучшие, увлекательные и информативные экскурсии. Александр справился с задачей на 5+! Мы узнали много интересного об архитектуре, культуре, традициях народа, а так же об истории Бишкека и страны в целом. Познакомились со стрит-артом столицы Киргизии. Осмотры достопримечательностей ночного Бишкека чередовались с посещением топовых рюмочных столицы. Экскурсия была интересной, не напряжной и очень увлекательной! Рекомендую именно ее и именно с этим гидом!

    Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4
  • A
    Andrea
    26 сентября 2022
    Бишкекский кулинарный мастер-класс
    Кулинарный мастер-класс -это отличный способ узнать много интересного о секретов вкусной кыргызской кухни и беседовать с самыми приветливыми хозяевами. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
  2. Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
  3. Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 240. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бишкека, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам