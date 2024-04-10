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были только самые лучшие, увлекательные и информативные экскурсии. Александр справился с задачей на 5+! Мы узнали много интересного об архитектуре, культуре, традициях народа, а так же об истории Бишкека и страны в целом. Познакомились со стрит-артом столицы Киргизии. Осмотры достопримечательностей ночного Бишкека чередовались с посещением топовых рюмочных столицы. Экскурсия была интересной, не напряжной и очень увлекательной! Рекомендую именно ее и именно с этим гидом!