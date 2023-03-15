Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Каньон образовался благодаря десяткам тысяч лет почвенной эрозии. Именно это придает ему свою неповторимую атмосферу и невероятную схожесть по своей структуре с легендарным Гранд Каньоном. Изюминки добавляет и тот факт, что благодаря своему расположению в горах, каньон имеет свой климат и осадки тут большая редкость. Поэтому даже в зимнее время каньон практически не покрывается снегом, а летом температура практически всегда на десяток градусов выше чем в городе.

Маршрут тура по каньону начинается у подножья горного хребта, опоясывающего системы каньона. Перед тем как увидеть сам каньон, вам предстоит очень атмосферная пешеходная прогулка по пересохшему руслу реки. На протяжении пути мы с вами будем проходить по огромному «коридору» между скал, который на протяжении своего пути будет становиться все уже и уже. Местами проход будет такой ширины, что вы сможете касаться руками обоих его стен.

По пути следования будут встречаться небольшие препятствия, в виде порогов на дне реки, высота которых, в трех местах, будет превышать несколько метров. Но не стоит волноваться, частые маршруты по одному и тому же пути сделали свое дело, и вы без труда сможете преодолеть эти преграды по вытоптанным выступам в стенах. А если вы с ребенком, то это будет отдельное приключение для него и повод почувствовать себя настоящим покорителем гор и альпинистом.

Но поверьте, все те небольшие трудности которые ожидают вас на маршруте с лихвой окупятся как только перед вашим взглядом откроется шикарнейшая панорама на сам каньон. А для отличных кадров, мы с вами пройдемся чуть дальше и немного поднимемся на один из нескольких холмов, в центре каньона. Где вы сможете сделать отличные кадры и отдохнуть перед обратной дорогой, наслаждаясь панорамой «красной планеты».

Экскурсию для вас проводу лично я, никаких посредников.