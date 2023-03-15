Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Каньон Конорчек

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Ответы на вопросы
Каньон Конорчек
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Описание

Каньон образовался благодаря десяткам тысяч лет почвенной эрозии. Именно это придает ему свою неповторимую атмосферу и невероятную схожесть по своей структуре с легендарным Гранд Каньоном. Изюминки добавляет и тот факт, что благодаря своему расположению в горах, каньон имеет свой климат и осадки тут большая редкость. Поэтому даже в зимнее время каньон практически не покрывается снегом, а летом температура практически всегда на десяток градусов выше чем в городе.
Маршрут тура по каньону начинается у подножья горного хребта, опоясывающего системы каньона. Перед тем как увидеть сам каньон, вам предстоит очень атмосферная пешеходная прогулка по пересохшему руслу реки. На протяжении пути мы с вами будем проходить по огромному «коридору» между скал, который на протяжении своего пути будет становиться все уже и уже. Местами проход будет такой ширины, что вы сможете касаться руками обоих его стен.
По пути следования будут встречаться небольшие препятствия, в виде порогов на дне реки, высота которых, в трех местах, будет превышать несколько метров. Но не стоит волноваться, частые маршруты по одному и тому же пути сделали свое дело, и вы без труда сможете преодолеть эти преграды по вытоптанным выступам в стенах. А если вы с ребенком, то это будет отдельное приключение для него и повод почувствовать себя настоящим покорителем гор и альпинистом.
Но поверьте, все те небольшие трудности которые ожидают вас на маршруте с лихвой окупятся как только перед вашим взглядом откроется шикарнейшая панорама на сам каньон. А для отличных кадров, мы с вами пройдемся чуть дальше и немного поднимемся на один из нескольких холмов, в центре каньона. Где вы сможете сделать отличные кадры и отдохнуть перед обратной дорогой, наслаждаясь панорамой «красной планеты».
Экскурсию для вас проводу лично я, никаких посредников.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт до каньона и обратно до вашего отеля/дома
  • Для группы с детьми - есть детское автокресло.
  • Легкое снаряжение (трекинговые палки, перчатки, грелки для рук на зимний период).
  • Горный чай с печеньками
Что не входит
  • Никаких дополнительных сборов! Все расходы уже включены в стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завершение: Я доставлю вас после тура к вашему Отелю / Дому
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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