1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
«Здесь можно прогуляться по тропкам, наслаждаясь природой и спокойствием»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
«За это время пейзажи за окном сменятся на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдёт в шоссе, петляющее между скалами и ведущее вверх — к природным красотам»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275€248 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
«Я сделаю все, чтобы вы по-настоящему оценили природу Кыргызстана: проведу самыми живописными тропами и покажу лучшие смотровые площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
«Это двухдневное погружение в мир фантастической природы озера Иссык-Куль»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«Ущелье Иссык-Ата — здесь вы увидите горные ручьи, водопады и статую Будды 12 века»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
«В часе езды от Бишкека находится настоящее чудо природы — национальный парк Алла-Арча»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
«Дальше нас ждёт удивительный природный объект — открытый музей петроглифов, где вы увидите древние изображения, вырезанные на скалах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Ала-Арча — вы погуляете по живописным тропам, наслаждаясь фантастической природой»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€179 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
«Во время поездки мы расскажем вам о культуре и традициях Кыргызстана, об уникальности местной природы и биоразнообразии, об особенностях национальной кухни»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
«Вы полюбуетесь природой, подышите чистым горным воздухом, покормите белок и синичек»
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
«Отправимся в несложный, но впечатляющий треккинг по каньону, поднимемся по рельефным склонам, останавливаясь на каменных выступах, чтобы насладиться новыми пейзажами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€229 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
«Вы увидите первозданную природу и почувствуете максимальное единение с ней, отдохнёте от городской суеты, полюбуетесь живописными пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345€311 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
«Каньоны Конорчек — вы пройдете между величественными скалами по руслу давно высохшей реки, наслаждаясь окружающими марсианскими пейзажами»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов
«Забудьте обо всем и наслаждайтесь незабываемыми видами, открывающимися перед вами: сказочной красотой хвойного леса, рокотом водопада и скалистыми горными хребтами»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
«Вы увидите, как в долине горной реки самой природой собрана коллекция ландшафтов изумительной красоты»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
«На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
«Я раскрою, как образовалось ущелье, частью какой природной системы оно является, какие растения в нем произрастают и какие животные водятся»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
«Необычная и полная впечатлений программа для тех, кто хочет познакомиться с лучшими природными достопримечательностями Кыргызстана»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
«Приглашаю в насыщенное авто-пешеходное путешествие, сочетающее фантастическую природу и богатую историю Кыргызстана»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Предлагаем исследовать живописное ущелье Аламедин в компании этих чудесных животных, которые помогут преодолеть расстояния и без устали насладиться природой вокруг»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
«За один день вы увидите главные природные красоты Кыргызстана, услышите легенды Иссык-Куля, узнаете о местных растениях-эндемиках и животном мире»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
«А я расскажу о природе, традициях, культуре и кухне нашей удивительной страны»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
«Вы впечатлитесь местной первозданной природой, узнаете о кочевой культуре и рассмотрите грандиозную башню Бурана»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия в ущелье Чункурчак: этно-комплекс «Супара Чункурчак»
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
«И конечно, насладитесь очарованием местной природы: вдохнете свежего горного воздуха и отдохнете от городской суеты»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
«Отдых в окружении горной природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
«Наше путешествие будет полностью посвящено горной природе Кыргызстана»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€342 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
«Мы покажем вам две потрясающие природные достопримечательности нашей страны»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
«Обычно сюда едут насладиться потрясающими горными пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
«Далее в программе особо охраняемый природный памятник — долина Семи быков»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
«В часе езды от Бишкека есть очень живописное место — ущелье Чункурчак»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Небесный мост в ущелье Чункурчак: экскурсия с гидом
Покорите высоты Бишкека с экскурсией на Небесный мост в ущелье Чункурчак и запечатлейте незабываемые моменты
Начало: По договоренности
«Расположенный между скал, с видом на красивые горные пейзажи и водопады, этот мост является одним из самых захватывающих туристических объектов в мире»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
«Сулуу-Терек завораживает пейзажем красно-желтых глиняных скал, которые образуют вид замков и других различных форм и заставляют дорисовывать воображением мыслимые и немыслимые фигуры»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Башня Бурана и Кегетинское ущелье: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в историю Баласагуна и красоты Кегетинского ущелья в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По доворенности
«Далее отправимся в путешествие по ущелью Кегеты до горного водопада»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по каньону Конорчек: индивидуальный тур с гидом
Погрузитесь в атмосферу древних скал каньона Конорчек, где каждый шаг раскрывает новые виды
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$205 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к жемчужине Азии: уникальная экскурсия на озеро Иссык-Куль
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к озеру Иссык-Куль, где природа сохранила свои чудеса
Начало: По договоренности
«Озеро Иссык-Куль является уникальным природным объектом, которое не покрывается льдом в зимнее время благодаря своим особенностям»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописное Аламединское ущелье: уникальный однодневный тур
Проведите незабываемый день в объятиях природы Аламединского ущелья, наслаждаясь водопадами и живописными видами
Начало: По договоренности
«Также можно встретить местных обитателей и узнать больше о живой природе этого региона»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
«По пути будут открываться потрясающие виды на горные хребты Тянь-Шаня по обе стороны от дороги, органично сочетающиеся с панорамой бескрайних полей и холмов перед ними»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных
Начало: От отеля или дома
«Природный парк Ала-Арча — это обустроенная зона огромного природного заповедника в горах, на высоте 2200 метров»
Расписание: В любой удобный день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«Мы увидим панораму города, полюбуемся потрясающими видами с горных серпантинов и подвесного моста, взлетим на высоту 2100 метров над уровнем моря на кресельном подъемнике»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$184 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
Погрузитесь в красоту Киргизии с индивидуальной экскурсией на озеро Иссык-Куль и башню Бурана. Насладитесь видами и узнайте историю этих мест
Начало: По договоренности
«Вы также посетите знаменитую башню Бурана и насладитесь природой озера Иссык-Куль»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $310 за человека
Индивидуальная
9 часов
Каньон бескрайних просторов: Конорчек и зоопарк - путешествие из Бишкека
Приглашаем насладиться красотой каньона Конорчек и уникальной природой зоопарка. Ваше путешествие будет незабываемым
Начало: По договоренности
«Удивительные ландшафты каньонов Конорчек напоминают Великий Каньон, но вместе с тем, они несут в себе значимую частицу уникальной природы Кыргызстана»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к озеру Кель-Тор: впечатляющее путешествие на высоте 2725 метров
Погрузитесь в мир горного величия и природной красоты с треккингом к озеру Кель-Тор. Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У торгового центра Vefa
«День в окружении горной природы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневное приключение: Конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
Погрузитесь в красоту ущелья Чон-Кемин на коне. Это идеальный способ насладиться природой и зарядиться новыми впечатлениями
Начало: Ваш отель
«Неповторимая природная местность с одноименным скалистым ущельем, благостной долиной и бурной рекой»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $320 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Добрый день, Ездили с Евгением. Остались очень довольны и организацией и маршрутом. Учитывались все наши пожелания, за что отдельное спасибо! День
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ООлег1 июня 2024Очень понравилось! Одна из лучших экскурсий!
- ЕЕлена31 мая 2024Мы очень довольны экскурсией с Константином! Это была потрясающе насыщенная прекрасными видами, активная и в то же время комфортная поездка. Много
- ООлег28 мая 2024Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ААнастасия24 мая 2024Несмотря на пасмурную погоду, остались отличные впечатления. Небесный мост впечатлил. Красивая природа вокруг. Нам понравился ресторан, где можно поесть в комнате в национальном стиле. Хочется вернуться еще! Спасибо!
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ССветлана24 мая 2024Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Природа и пейзажи»
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