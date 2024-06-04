Экскурсии по каньонам

Найдено 15 экскурсий в категории «Каньоны» в Бишкеке на русском языке, цены от €150, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
«Первая точка на маршруте — Каньоны Конорчек, имеющие поразительное сходство с Гранд каньоном в США»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275248 за всё до 3 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
«📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
«Поразитесь причудливой системе каньонов, которыми, словно морщинами, изрезан ландшафт ущелья»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
229 за всё до 4 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
«Проехав вдоль берега, мы попадём в по-настоящему волшебное место, полностью соответствующее своему названию — каньон Сказка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345311 за всё до 3 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
«Каньоны Конорчек — вы пройдете между величественными скалами по руслу давно высохшей реки, наслаждаясь окружающими марсианскими пейзажами»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
197 за всё до 4 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
«Чтобы попасть к каньонам и насладиться простирающимися вокруг просторами, мы совершим небольшой треккинг по древнему руслу пересохшей реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
«Каньоны Конорчек — удивительное по красоте место в Боомском ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Каньон Конорчек и башня Бурана
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
«Пройти к каньону можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
235 за всё до 4 чел.
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
«Это уникальное место спрятано в самом сердце Киргизского хребта и представляет собой запутанную систему каньонов, петляющих среди глиняных скал»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Прогулка по каньону Конорчек
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Прогулка по каньону Конорчек: индивидуальный тур с гидом
Погрузитесь в атмосферу древних скал каньона Конорчек, где каждый шаг раскрывает новые виды
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Каньон образовался благодаря десяткам тысяч лет почвенной эрозии»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$205 за всё до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
«Каньоны Конорчек Это уникальная система каньонов, спрятанная в самом сердце Киргизского хребта, и представляет собой запутанную систему каньонов, петляющих среди глиняных скал»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Каньоны Конорчек и термальные источники
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по каньонам Конорчек с завершением в термальных источниках
Погрузитесь в историю и красоту каньонов Конорчек, окунитесь в термальные источники после увлекательного треккинга
Начало: По договоренности
«Далее по маршруту вам откроется восхищающий взор каньон Конорчек из красной глины»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 3 чел.
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Индивидуальная
9 часов
Каньон бескрайних просторов: Конорчек и зоопарк - путешествие из Бишкека
Приглашаем насладиться красотой каньона Конорчек и уникальной природой зоопарка. Ваше путешествие будет незабываемым
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Придя к каньону, вы будете наслаждаться красивейшими пейзажами: красноватыми стенами каньона, окружающими горами и скалами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
«Проехав вдоль Южного берега, совершая небольшие остановки для отдыха и созерцания разнообразных пейзажей по обе стороны от озера, мы попадем в по-настоящему волшебное место, полностью соответствующее своему названию — Каньон Сказка»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
«Продолжая наше путешествие, мы направляемся в каньоны Кок-Мойнок, известные своими извилистыми проходами»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • О
    Олег
    28 мая 2024
    Каньон Конорчек и башня Бурана
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
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    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
  • Ж
    Жанна
    14 мая 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Нашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки в тех местах, что нам
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    понравятся, не торопил. Но поскольку расстояние до Иссык Куля большое, мы тратили время на дополнительные остановки. Дорога длительная, пейзажи иногда очень скучные. Озеро увидили в облачную погоду, немного мрачно и красивые горы в дали не очень хорошо видны были. Если хотите увидеть Иссык Куль и не очень каньон Сказка, то лучше ехать на северный, обустроенный берег. Но вот каньон произвел впечатление, это просто марсианский пейзаж. Походить,поснимать хотелось все. Получилось,что стоило ехать ради Сказки, а озеро,как добавка, не основная цель. Александр больше рассказывал о бытовой жизни,когда и что было построено,открыто. Почти ничего из истории Кыргыстана. За это и сняла звезду,можно было чуть больше. Но в целом экскурсия оказалась приятной.

    Нашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки вНашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки вНашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки вНашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки в

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каньоны»

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