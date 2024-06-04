1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
«Первая точка на маршруте — Каньоны Конорчек, имеющие поразительное сходство с Гранд каньоном в США»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275€248 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
«📍 А дальше нас ждут фантастические каньоны:»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
«Поразитесь причудливой системе каньонов, которыми, словно морщинами, изрезан ландшафт ущелья»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€229 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
«Проехав вдоль берега, мы попадём в по-настоящему волшебное место, полностью соответствующее своему названию — каньон Сказка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345€311 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
«Каньоны Конорчек — вы пройдете между величественными скалами по руслу давно высохшей реки, наслаждаясь окружающими марсианскими пейзажами»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
«Чтобы попасть к каньонам и насладиться простирающимися вокруг просторами, мы совершим небольшой треккинг по древнему руслу пересохшей реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
«Каньоны Конорчек — удивительное по красоте место в Боомском ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
«Пройти к каньону можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
«Это уникальное место спрятано в самом сердце Киргизского хребта и представляет собой запутанную систему каньонов, петляющих среди глиняных скал»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по каньону Конорчек: индивидуальный тур с гидом
Погрузитесь в атмосферу древних скал каньона Конорчек, где каждый шаг раскрывает новые виды
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Каньон образовался благодаря десяткам тысяч лет почвенной эрозии»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$205 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
«Каньоны Конорчек Это уникальная система каньонов, спрятанная в самом сердце Киргизского хребта, и представляет собой запутанную систему каньонов, петляющих среди глиняных скал»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по каньонам Конорчек с завершением в термальных источниках
Погрузитесь в историю и красоту каньонов Конорчек, окунитесь в термальные источники после увлекательного треккинга
Начало: По договоренности
«Далее по маршруту вам откроется восхищающий взор каньон Конорчек из красной глины»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньон бескрайних просторов: Конорчек и зоопарк - путешествие из Бишкека
Приглашаем насладиться красотой каньона Конорчек и уникальной природой зоопарка. Ваше путешествие будет незабываемым
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Придя к каньону, вы будете наслаждаться красивейшими пейзажами: красноватыми стенами каньона, окружающими горами и скалами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
«Проехав вдоль Южного берега, совершая небольшие остановки для отдыха и созерцания разнообразных пейзажей по обе стороны от озера, мы попадем в по-настоящему волшебное место, полностью соответствующее своему названию — Каньон Сказка»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
«Продолжая наше путешествие, мы направляемся в каньоны Кок-Мойнок, известные своими извилистыми проходами»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ООлег28 мая 2024Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ДДенис23 мая 2024Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
- ВВиталий19 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
- ААлексей18 мая 2024Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
- ААлександра16 мая 2024Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
- ЕЕкатерина14 мая 2024Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
- ЖЖанна14 мая 2024Нашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки в тех местах, что нам
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каньоны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Каньоны" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 150 до 520 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «Каньоны», 98 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август