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понравятся, не торопил. Но поскольку расстояние до Иссык Куля большое, мы тратили время на дополнительные остановки. Дорога длительная, пейзажи иногда очень скучные. Озеро увидили в облачную погоду, немного мрачно и красивые горы в дали не очень хорошо видны были. Если хотите увидеть Иссык Куль и не очень каньон Сказка, то лучше ехать на северный, обустроенный берег. Но вот каньон произвел впечатление, это просто марсианский пейзаж. Походить,поснимать хотелось все. Получилось,что стоило ехать ради Сказки, а озеро,как добавка, не основная цель. Александр больше рассказывал о бытовой жизни,когда и что было построено,открыто. Почти ничего из истории Кыргыстана. За это и сняла звезду,можно было чуть больше. Но в целом экскурсия оказалась приятной.